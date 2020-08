Présidentielle américaine: la convention démocrate s'ouvre dans l'unité autour de Biden

Les démocrates américains ont commencé à se rassembler pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle Joe Biden ce mardi 18 août. Épidémie oblige, la convention, qui dure jusqu'à jeudi, se déroule entièrement en ligne. Michelle Obama, précédée de Bernie Sanders, perdant de la primaire démocrate, mais aussi l'ex-gouverneur républicain John Kasich, ont ouvert le bal.

Chez les démocrates, la voix des Obama est incontournable. Celle de Michelle, l'une des femmes les plus admirées en Amérique, est aussi essentielle que celle de Barack. « À chaque fois que nous nous tournons vers la Maison Blanche pour une direction, ou du réconfort, ou un semblant de stabilité, ce que nous recevons à la place c'est du chaos, de la division et un manque complet et total d'empathie ». Par ces mots passionnés, l'ancienne Première dame des États-Unis n'a pas tourné autour du pot : Donald Trump, selon elle, n'est « pas le bon président » pour ce pays.

Michelle Obama s'exprimait en clôture de la première soirée de cette convention inédite, entièrement virtuelle à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. Biden, 77 ans, doit être formellement désigné mardi comme le candidat du parti pour l'élection du 3 novembre.

Sanders : « Se battre pour la démocratie et la décence »

Avant elle, Bernie Sanders, ex-rival de Joe Biden dans la course à l'investiture démocrate, et le républicain John Kasich ont uni leurs forces ce lundi dans une démonstration d'unité derrière Biden, en ouverture de la convention.

« Face à un ensemble sans précédent de crises auxquelles nous faisons face, nous avons besoin d'une réponse sans précédent : un mouvement, comme jamais auparavant, de personnes qui sont prêtes à se lever et se battre pour la démocratie et la décence », a déclaré Bernie Sanders.

Nous devons nous rassembler pour battre Donald Trump et élire Joe Biden et Kamala Harris comme président et vice présidente. Le prix de la défaite est tout simplement trop important à imaginer. Bernie Sanders, sénateur du Vermont Anne Corpet

Des discussions avec des électeurs décrivant leurs difficultés à faire face au coronavirus et à ses dégâts économiques ont également été diffusées ce lundi. Kristin Urquiza, dont le père est décédé à cause du Covid-19, a blâmé la mauvaise gestion par Donald Trump de la crise sanitaire. « Mon père était un homme de 65 ans en bonne santé. Sa seule condition préexistante était d'avoir confiance en Donald Trump, et pour cela, il a payé de sa vie, a-t-elle dit. Quand je déposerai mon bulletin de vote pour Joe Biden, je le ferai pour mon père. »

Le recueillement du frère de George Floyd

La première journée de la convention démocrate a aussi mis en avant les questions raciales, alors que des manifestations contre les discriminations raciales et la brutalité policière ont éclaté après la mort de George Floyd le 25 mai.

S'exprimant depuis Houston, le frère de George Floyd, Philonise, a présenté un moment de recueillement et honoré d'autres victimes afro-américaines de violences policières. « Il nous appartient de continuer le combat pour la justice. Nos actions seront leur héritage », a-t-il lancé.

Une vidéo a montré Joe Biden discuter par visioconférence avec des activistes et des représentants à travers le pays de moyens de lutter contre le racisme.

Kasich met son appartenance républicaine « en deuxième place »

John Kasich, ancien gouverneur de l'Ohio battu par Donald Trump lors de la primaire républicaine de 2016, a décrit son opposition au président sortant comme un devoir patriotique et déclaré que les États-Unis se trouvaient à un carrefour.

« Je suis un républicain à vie, mais cet attachement arrive en deuxième place derrière ma responsabilité envers ce pays », a-t-il soutenu, ajoutant voir en Joe Biden « un homme qui peut nous aider à voir l'humanité chez l'autre ».

