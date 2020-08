Haïti: la Cour des comptes épingle à nouveau le pouvoir dans le scandale Petrocaribe

Manifestation anti-gouvernementale à Port-au-Prince le 18 novembre 2017, après un rapport sénatorial critiquant la gestion du fonds Petrocaribe entre 2008 et 2016. (image d'illustration) HECTOR RETAMAL / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La corruption des administrations publiques passe une nouvelle fois sous la loupe de la Cour supérieure des comptes. Le troisième et dernier rapport sur la gestion des fonds Petrocaribe a été publié ce lundi 17 août. Il s'agit là de plus de deux milliards de dollars d'aide prêtés à Haïti par le Venezuela entre 2008 et 2016. Comme pour les précédents audits, le constat est sans appel : entre 2010 et 2016, la gestion de centaines de millions de dollars a été au mieux calamiteuse au pire frauduleuse.