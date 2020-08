À la Une: Joe Biden officiellement investi pour la présidentielle américaine

Democratic National Convention/Pool via REUTERS

« Pour Joe Biden, ce moment était l'aboutissement d'une quête de 30 ans pour accéder à la Maison Blanche », souligne le Chicago Tribune qui rappelle que le candidat « a mené sa première campagne présidentielle en 1988 ».

Mais le San Diego Tribune s’inquiète : « Force est de constater que tous les intervenants à la convention démocrate se focalisent davantage sur les faiblesses de Donald Trump que sur les atouts de Joe Biden ».

« Ce manque d’enthousiasme persistant risque d’affecter la participation des jeunes électeurs et ceux issus des minorités », poursuit le Chicago Tribune. « Pourtant, sans une mobilisation massive de leur part, Joe Biden ne sera pas élu. Mais comment inspirer une nouvelle génération d’électeurs si les personnes qui parlent lors de la convention sont principalement des hommes blancs vieillissants ? », s’interroge le journal.

Le site Internet de la chaîneNBC estime même que « les voix qu'il est le plus urgent d'écouter au sein du parti démocrate ont été soit restreintes dans leur temps de parole, soit carrément étouffées. L’establishment démocrate tente de rallier les électeurs modérés, y compris dans le camp conservateur. Mais cette stratégie est menée au détriment des personnes dans lesquels les jeunes électeurs placent tous leurs espoirs », avertit l’éditorialiste qui prend l’exemple d’Alexandria Ocasio-Cortez, étoile montante de l’aile gauche du parti et à qui la convention n’a accordé qu’une minute de temps de parole.

« Cette approche », poursuite NBC, « risque de mener à l’échec les démocrates, non seulement lors de l’élection de novembre mais aussi à long terme. Car quel message envoie une convention qui refuse d’accorder la place qu’ils méritent aux femmes et aux hommes qui sont clairement l’avenir du parti ? ».

La poste américaine suspend ses restructurations contestées en vue de l’élection

L’autre grand titre dans la presse américaine aujourd’hui : le directeur des services de la poste, Louis DeJoy, a annoncé hier la suspension des réformes contestées au sein de cette institution publique.

Accusé par les démocrates de faire le jeu de Donald Trump en déstructurant la poste et de rendre ainsi impossible une généralisation du vote par correspondance en pleine crise sanitaire, Louis DeJoy a finalement assuré hier que la poste serait prête en novembre pour gérer le courrier électoral, rapporte le Houston Chronicle. « Mais cette volte-face de Louis DeJoy ne satisfait pas les élus du Congrès », poursuit le journal. « Ils réclament que la poste revienne sur les changements opérationnels déjà entrepris et que le tout soit inscrit dans une loi ».

Pour le Los Angeles Times le mal est déjà fait de toute façon. « Par sa campagne de désinformation, Donald Trump a créé le doute. Les Américains se demandent aujourd’hui si leurs bulletins de vote par correspondance seront comptés ou s'ils seront annulés en raison de possibles fraudes. Certains de ces électeurs – en particulier les personnes âgées – auront peur d’aller voter en personne à cause du nouveau coronavirus. Et qu'ils votent ou non, ils vont se méfier du résultat », prédit le journal.

Colombie : l’ex-président Álvaro Uribe démissionne de son actuel poste de sénateur

En Colombie l'ancien président Álvaro Uribe a démissioné hier de son actuel poste de sénateur. Pour rappel : Álvaro Uribe est assigné à résidence sur ordre de la Cour suprême pour manipulation présumée de témoins contre un opposant. L'ex-président explique sa démission par son incapacité à participer aux séances du Sénat, rapporte El Colombiano.

El Espectador voit derrière la démission d'Álvaro Uribe plutôt une tentative de se soustraire à la compétence de la Cour suprême, seule habilitée à juger les parlementaires. L'homme fort de la droite colombienne lui reproche d'être partiale.

Équateur : Rafael Correa annonce sa candidature à la vice-présidence

Lui ne quitte pas son poste mais veut au contraire y revenir : l'ex-président équatorien Rafael Correa a annoncé sa candidature, cette fois au poste du vice-président. L'ancien chef de l'État socialiste se présentera aux côtés d'Andrés Arauz, 35 ans, et qui avait occupé différentes fonctions sous la présidence de Rafael Correa, écrit El Commercio.

Mais Rafael Correa, qui vit depuis trois ans en Belgique, a été condamné en première et deuxième instance à 8 ans de prison pour corruption par la justice équatorienne, rappelle El Universo. « Ses avocats ont fait appel devant la Cour nationale de Justice. Ils estiment par ailleurs que la candidature de Rafael Correa suspendrait la procédure judiciaire, puisque les candidats aux élections jouissent d’une immunité pendant la campagne électorale ».

