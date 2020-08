Brésil: un réseau international de trafiquants de drogue démantelé

Des policiers en opération contre des trafiquants de drogue à Rio de Janeiro, le 1er février 2018 (photo d'illustration). REUTERS/Ricardo Moraes

RFI

Au Brésil, les autorités ont effectué une énorme opération ce mardi 18 août, contre un réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d’argent. Elle a été menée dans 13 États brésiliens et visait quatre organisations qui vendaient de la drogue aussi bien au Brésil qu’en Europe et au Cap-Vert.