Colombie: l’ex-président Alvaro Uribe démissionne à nouveau de son mandat de sénateur

L’ex-président explique qu’il ne peut plus retourner au Sénat du fait de son assignation à résidence depuis deux semaines. Il est en effet poursuivi dans une affaire de subornation de témoin par la Cour suprême. Par ce tour de passe-passe, il semble vouloir une fois de plus échapper aux poursuites.

Publicité Lire la suite

En 2018, Alvaro Uribe avait déjà démissionné de ce poste, après avoir été assigné à comparaître par la Cour suprême. Manifestement, il s’était dit qu’en n’étant plus sénateur, il échapperait à cette cour, la seule institution habilitée à poursuivre les parlementaires.

Il était finalement revenu rapidement sur sa décision, et la procédure avait suivi son cours. L’ancien président de 2002 à 2010, sénateur depuis 2014, infatigable opposant aux accords de paix qui ont mis fin à des dizaines d’années de guerre civile, est poursuivi pour manipulation présumée de témoin contre un opposant.

Echapper à la Cour suprême

En fait, à l'origine, c’est lui qui avait porté plainte contre cet opposant de gauche, Ivan Cepeda, mais la cour avait décrété un non-lieu, et ouvert une enquête contre lui. Alvaro Uribe est le chef incontesté de la droite dure dans le pays, et il bénéficie du soutien de l’actuel président Ivan Duque.

Cette fois, il tente d’utiliser le fait que la Cour suprême l’a assigné à résidence : ne pouvant plus se rendre au Sénat, il démissionne de son poste. Par ce tour de passe-passe, il espère une nouvelle fois échapper au champ d’action de la Cour suprême, qu'il accuse d'avoir un parti pris contre lui. Pas sûr que cela suffise pour que le dossier soit repris par le parquet, comme il l'espère.

Alvaro Uribe est le premier ex-président à avoir été arrêté en Colombie. Il est en même temps le politicien le plus populaire et le plus influent dans le pays, notamment pour sa politique intransigeante envers la guérilla des FARC. Une large partie de la population le rejette également pour les multiples scandales de corruption et de violations des droits humains qui ont atteint son entourage.

Le Sénat a accepté sa démission, Alvaro Uribe risque huit ans de prison.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne