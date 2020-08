De la Martinique à Washington, Karine Jean Pierre, directrice de campagne de Kamala Harris

Aux Etats-Unis, au troisième jour de la convention démocrate, plusieurs discours sont attendus ce mercredi. Ceux de l’ancien président, Barack Obama ; de la candidate malheureuse Hillary Clinton et celui de Kamala Harris, la colistière de Joe Biden. Sa nomination avait été un signal fort en direction de la communauté afro-américaine, mais n’oublions pas sa directrice de campagne : Karine Jean Pierre, née en Martinique de parents haïtiens et qui, à 43 ans à peine, a déjà participé à trois campagnes présidentielles. Portrait.

Juin 2019 : un homme se précipite sur scène lors d’une réunion publique à laquelle participe Kamala Harris. Immédiatement la modératrice du forum se place avec courage entre l’intrus et la sénatrice ; elle s’appelle Karine Jean Pierre. Née en Martinique (ses parents ont fui Haïti et la dictature Duvalier), elle passe sa petite enfance en France avant de rallier New York. Sa mère est aide-soignante à domicile et son père, malgré sa formation d’ingénieur, chauffeur de taxi. Repérée à la prestigieuse université Columbia, elle participe en 2008 à la campagne de Barack Obama, qu’elle suit à la Maison Blanche.

Pour sa réélection le président lui confie un poste-clé : les Etats encore indécis, les swing states. Mais cette fois, après la victoire, Karine Jean Pierre revient dans son ancienne université pour y donner des cours, devient analyste politique à la télévision et porte-parole d’un mouvement de soutien aux candidats progressistes…

En juin cette mère d’une petite fille – elle est mariée à une célèbre journaliste de CNN -ne résiste pas à l’envie de participer à une nouvelle campagne présidentielle, et Joe Biden la charge des relations avec les groupes qui pèsent : les femmes, les Afro-américains, les progressistes. Et c’est donc très naturellement qu’elle est devenue en plus il y a quelques jours la directrice de campagne de Kamala Harris.

