Washington active à l'ONU la procédure pour rétablir les sanctions anti-Iran

Visite de Mike Pompeo à l’ONU jeudi après-midi. Le chef de la diplomatie américaine a tenu à marquer le coup pour remettre une lettre en mains propres au chef du Conseil de sécurité, notifiant le non-respect de l’accord sur le nucléaire de la part de l’Iran. Et par une procédure très controversée, les Etats-Unis visent la remise en place des sanctions internationales contre Téhéran.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

En venant à New York, Mike Pompeo a enclenché une stratégie que les Etats-Unis annonçaient depuis plusieurs semaines, mais qui reste très controversée au sein de l’ONU. Après avoir notifié au chef du Conseil de sécurité le non-respect de l’accord sur le nucléaire de la part de Téhéran, le JCPoA, Washington aimerait que la communauté internationale le suive et rétablisse les sanctions onusiennes.

Pour cela, les Etats-Unis aimeraient activer le mécanisme quasi automatique prévu dans l’accord du « snapback ». Mais voilà, la Chine et la Russie, alliées de l’Iran, refuseront. Et surtout, Donald Trump avait bien signifié la sortie des Etats-Unis de l’accord en mai 2018, ce qui ne lui donnerait aucun droit à utiliser cette manœuvre.

En revanche, en semant le doute au sein du Conseil, les Américains risquent d’affaiblir ce JCPoA qu’ils méprisent mais est encore défendu par les Français, Britanniques et Allemands. Et surtout, de semer confusion et créer des dissensions à l’ONU. Mais selon plusieurs observateurs, le chef du Conseil pourrait, après consultation des autres membres du Conseil, classer sans suite la plainte américaine. Les Etats-Unis pourraient se montrer à nouveau très isolés sur la scène internationale.

