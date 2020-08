États-Unis: l'ex-conseiller de Trump, Steve Bannon, inculpé pour détournement de fonds

Lex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, a sa sortie du tribunal de Manhattan le 20 août 2020. AP Photo/Craig Ruttle

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Steve Bannon, l’ancien stratège du président Trump, est accusé par la justice américaine d’avoir détourné des centaines de milliers de dollars collectés pour la construction de son mur anti-immigration. Arrêté et placé en détention ce jeudi, il a plaidé non coupable des deux chefs d’accusation contre lui de fraude et blanchiment d’argent.