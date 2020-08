États-Unis: la Californie dévastée par des incendies meurtriers

La Californie est encore une fois dévastée par des centaines d’incendies de forêts, déjà 5 morts et 120 000 personnes évacuées. 500 maisons ont été détruites, 300 000 hectares partis en fumée, une zone de la taille de Rhode Island, 12 000 pompiers ont été déployés.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à San Francisco, Eric de Salve

La Californie a mobilisé tous ses moyens mais c’est insuffisant selon son gouverneur democrate Gavin Newsom. Ces incendies sont toujours hors de contrôle dans le nord de la Californie, en particulier autour de la baie de San Francisco, sous les fumées.

Des feux hors de contrôle

Les fumées s’étendent jusqu’au Nebraska à plus de 2 000 km des côtes californiennes. Les cendres retombent comme des flocons sur San Francisco cernées par ces gigantesques incendies. De mémoire de pompier c’est du jamais vu. Plus de 560 feux sont dénombrés, tous hors de contrôle. Le plus important a même quadruplé de volume ces dernières 24h.

Trois corps ont été retrouvés dans une maison calcinée. Et un pilote d’hélicoptère bombardier d’eau est mort dans le crash de son appareil. Le feu est même entré dans une réserve de sequoia brûlant des arbres vieux de 1 400 ans. Les pompiers californiens ont mobilisé la totalité de leurs effectifs mais « ça ne suffit pas », alerte le gouverneur démocrate qui attend l’aide des États voisins.

Un phénomène climatique inhabituel

Donald Trump lui a déjà répondu en accusant la Californie de ne pas assez nettoyer ses forêts. Ces feux ont été déclenché par un phénomène climatique inhabituel, un siège d’éclairs favorisé selon les autorités par le réchauffement climatique.

En début de semaine, la foudre a frappé 11 000 fois des sols asséchés par la canicule. 120 000 habitants ont été évacués en pleine pandémie. Beaucoup préfèrent éviter les abris de peur d’y contracter le coronavirus et dorment dans leur voiture.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne