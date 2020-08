Brésil: la communauté des indiens Terenas frappée de plein fouet par le Covid

Des indiens Terenas à rio de Janeiro, le 14 juin 2012, pour le sommet environnemental Rio+20. AFP PHOTO/ANTONIO SCORZA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Médecins sans frontières négocie l’accès, pour l'instant refusé par le gouvernement brésilien, au territoire des Amérindiens Terenas. Le bilan officiel fait état de 18 morts et de 650 contaminés pour une population de plus 11000 personnes dans une dizaine de communautés. Le virus se propage rapidement dans cette région de l’État du Mato Grosso do Sul, au centre ouest du Brésil.