Esteban Cortazar, le créateur de mode qui défend la diversité colombienne à petit prix

Il a la cote à Paris, dans la sphère de la haute couture. Mais c'est dans son pays d'origine, la Colombie, que le créateur Esteban Cortazar veut s'affirmer en mettant la diversité en avant.

À l'entrée du supermarché Exito d'Envigado, une municipalité limitrophe de la ville de Medellin, en face du rayon électroménager, est installée une collection de mode d'un couturier colombien de renommée internationale. Une affiche publicitaire surplombe les présentoirs colorés et remplis de pantalons, T-shirt, maillots et accessoires. Les shorts roses, les combinaisons noires et les gilets verts irisés côtoient les produits alimentaires Taeq, la marque saine d'Exito.

Tel Karl Lagerfeld, Esteban Cortazar a choisi de proposer à la vente en supermarché sa nouvelle collection nommée « Inclusion et Conscience » qui prône la différence de culture, d'identité, d'origine, de couleur de peau. En cette période de revendication #blacklivesmatter, elle dévoile une facette colombienne souvent méconnue.

Les mannequins sont Colombiens, afros, blancs, indigènes, grands, petits, ronds, minces, des enfants et des adultes, des transgenres ou des personnes avec un handicap. Estaban Cortazar explique : « Pour ce projet, je me suis laissé guider par mes valeurs en tant qu'être humain. L'une d'entre elles est l'inclusion et la diversité. Mais la mode, en général, ne pense pas beaucoup à l’égalité et à l’inclusion, alors j’ai pensé que pour un projet comme celui-ci qui est abordable pour tous, il était important de parler de l’inclusion et de nous unir davantage en tant qu’êtres humains. »

Au total, 30 mannequins, qui ne sont pas tous des modèles professionnels mais qui représentent la diversité nationale colombienne, ont participé à la campagne de promotion de la collection présente dans 24 supermarchés et sur leur site internet. À travers la Colombie, 780 000 unités sont à vendre.

La nouvelle collection d'Esteban Cortazar prône la différence de culture, d'identité, d'origine, de couleur de peau. RFI/Najet Benrabaa

La force de la diversité et des racines afros

Avec la mobilisation mondiale pour la défense des droits des afro-descendants, la coupe afro du mannequin habillé d'un maillot jaune attire le regard. En 2019, la population afro représentait plus de 10 % des Colombiens et les communautés indigènes près de 2 millions d'individus selon le Dane, de département administratif national des statistiques.

Pour Esteban Cortazar, ce lien devait être visible dans la collection : « Il y a énormément de la culture afro dans mon travail. Cela fait un an et demi que je travaille sur ce projet avec un message profond sur la tolérance, le respect des autres et de soi-même et sur le fait de vivre nos vies avec amour. Il y a beaucoup d’inégalités en Colombie. Nos merveilleuses cultures indigènes et afro-colombiennes ne sont pas visibles dans la société. Il est important, aujourd'hui, plus que jamais, de rendre visible nos racines et d'en tirer des enseignements. »

Le créateur de 36 ans n'en est pas à son premier coup d'éclat. Déjà à 18 ans, il faisait sensation à la Fashion Week de New York en étant l'un des plus jeunes créateurs à proposer une collection. Selon la chaîne de distribution colombienne Exito, le développement de cette collection a généré plus de 1 000 emplois (757 étaient des mères de famille célibataires). C'est la deuxième fois en 10 ans que le créateur collabore avec le supermarché. C'était donc un retour à ses racines colombiennes, une « connexion avec [sa] terre et [ses] compatriotes ». « Mon pays m'a toujours inspiré. Je suis fier de pouvoir créer pour et avec les Colombiens. C'est le moment de célébrer le local », assure-t-il. En effet, la campagne de publicité et la production de la collection sont 100 % colombiennes.

Karen Siguert, la directrice du secteur des sous-vêtements et vêtements de sport chez Exito, décrit une collection pensée pour « le bien être, une vie saine et sportive, avec un bon équilibre car elle est mélangée avec les produits sains de notre marque Taeq ». Elle ajoute que le thème de la création, l'inclusion, fait partie des valeurs de l'entreprise : « Cela veut dire la mode à des prix accessibles à la majorité de nos consommateurs. C'est la démocratisation de la mode. »

Une collection durable, verte

L'ajout de la marque Taeq à la vente des vêtements permet également de proposer une vision écologique de la mode, parfois décriée pour l'utilisation de produits chimiques qui polluent l'environnement. Selon Karen Siguert, « les imprimés des vêtements ont été fait de manière digitale, pour ne pas utiliser d'eau ; 20 produits ont été confectionnés avec du plastique PET recyclé. Les cintres et les emballages ont été faits en carton double ondulé et collés avec de la colle naturelle de Yuca. Les étiquettes ont été faites en bio-carton à base de cannes à sucre. Enfin, les sacs sont faites de maïs. »

Cet aspect était défendu par le créateur de mode Esteban Cortazar : « C'est la responsabilité des marques aujourd'hui. On n'est plus sur une tendance. C'est un devoir. Pour ce projet de consommation de masse, cet aspect m'a paru primordial. Ce sont les grosses entreprises comme Exito qui peuvent changer les choses et influer aussi sur la mode future de « fast fashion » – « la mode éclair ».

