États-Unis: Donald Trump officiellement désigné comme candidat à sa réélection

Sans surprise le président américain a réuni les voix nécessaires au premier jour de la convention républicaine qui s’est ouverte à Charlotte en Caroline du Nord. L’essentiel de la convention se déroulera virtuellement comme la convention du parti démocrate en raison de la pandémie, mais pour ce premier jour de la grand messe de son parti, Donald Trump a fait le déplacement.

De notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Quatre ans de plus », scandent les délégués réunis à Charlotte. « Si vous voulez vraiment les rendre fous, dites douze ans de plus », lance le président avant de s’en prendre une fois de plus au vote par correspondance mis en place dans la majorité des États pour éviter la propagation du virus.

« Ce qu’ils font, c’est utiliser le Covid pour voler les élections, poursuit-t-il. Avec ces 80 millions de votes par correspondance sur lesquels ils travaillent nous devons faire très très attention parce que nous devons gagner, c’est le scrutin le plus important de l’histoire de notre pays. »

Donald Trump rompt avec la tradition et s’exprimera chaque jour de la convention avant son discours final attendu jeudi. Le parti ne compte pas adopter de programme formel pour ce second mandat, mais les orateurs vont mettre l’accent sur la loi et l’ordre, la défense de la police, du port d’armes, et les baisses d’impôts. Ils vont tenter aussi de diaboliser leurs opposants. Donald Trump a assuré que le pays sombrerait dans le chaos si Joe Biden accédait à la Maison Blanche.

