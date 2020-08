Cuba veut son vaccin contre le Covid-19

Cuba a lancé ce lundi la phase de test clinique d’un vaccin élaboré par l’institut Finlay (image d'illustration). Reuters

Cuba a lancé ce lundi la phase de test clinique d’un vaccin élaboré par l’institut Finlay. Plus de 600 personnes vont participer à cette expérimentation dont les résultats sont prévus pour février prochain. Jusqu’à aujourd’hui Cuba est parvenu à contenir l’épidémie avec un total de 3 717 contaminations et 91 décès. Et ce vaccin en phase de test est donc avant tout pour Cuba une façon de prouver que le pays est souverain dans sa lutte contre le coronavirus.