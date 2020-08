Les conservateurs canadiens ont élu leur nouveau chef, Erin O'Toole

Sean Kilpatrick/Pool via REUTERS

Les partisans conservateurs ont choisi leur nouveau chef pour succéder à leur ancien dirigeant qui avait démissionné. Erin O’Toole a gagné le scrutin après un dépouillement interminable, retardé en raison de problèmes techniques. La campagne à la chefferie conservatrice a elle duré aussi plus longtemps que prévu en raison de la pandémie. L’élection de ce nouveau dirigeant du parti d’opposition revêt une grande importance politique actuellement, car des élections anticipées pourraient avoir lieu cet automne ou cet hiver.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Erin qui ? Voilà la question que risquent de se poser beaucoup de Canadiens dans les prochains mois, tant le nouveau chef du parti conservateur reste un parfait inconnu pour la majorité des ours, comme on dit au Québec.

Ce député du grand Toronto a laissé peu de souvenirs de son passage à titre de ministre des Anciens combattant en 2015, dans le précédent gouvernement dirigé par ce parti. Les analystes définissent Erin O’Toole comme un conservateur bon teint, partisans du droit à l’avortement, et qui a même déjà participé la Fierté gaie.

Sauf que récemment, la droite religieuse, adepte de valeurs morales plus conservatrices, a fait une percée dans ce parti. Une candidate de cette tendance pro-vie a même créé la surprise dans la course à la direction, particulièrement dans l’ouest du pays.

S’il veut rallier les suffrages, Erin O’Toole devra donc à la fois séduire les électeurs partisans d’une droite morale, et ceux et celles en milieu urbain qui s’inquiètent des conséquences de la crise économique anticipée. Pour renverser les libéraux en situation minoritaire et espérer pouvoir diriger le pays, le parti conservateur devra donc élargir sa base électorale qui stagne actuellement aux alentours de 32%.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne