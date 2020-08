Mexique: dix ans après le massacre de Tamaulipas, où en est-on?

Au Mexique, ce week-end marquait un triste anniversaire. Dix ans se sont écoulés depuis ce qui est désormais connu comme le massacre de San Fernando. En août 2010, 72 migrants d’Amérique centrale et du sud étaient, selon la version officielle, abattus dans le Tamaulipas, près de la frontière avec le Texas, par le violent cartel des Zetas après avoir refusé de payer une rançon ou de rejoindre leurs rangs.

Avec notre correspondant à Mexico, Alix Hardy

Ce week-end un nouveau monument est apparu sur l’avenue Reforma de Mexico. Un 7 et un 2 montés sur un socle qui dit en lettres capitales : « Migrer est un droit humain ». Dimanche, le Pape François a exprimé sa solidarité avec les familles des victimes, « qui attendent toujours que justice soit rendue », a-t-il souligné depuis le Vatican.

Dix ans plus tard personne n’a été condamné dans l’affaire malgré l’indignation mondiale et l’arrestation de 15 personnes en 2010 et 2012. Les zones d’ombre sont multiples. Tous les corps n’ont pas été identifiés. L’enquête a été bâclée, le mobile du massacre reste flou et les familles de victimes doutent que les dépouilles reçues soient bien celles de leurs proches.

Pour l’organisation Fundacion Justicia qui défend les droits des migrants, la responsabilité de l’État dans l’affaire doit être évaluée. Selon la Fondation, l’État a permis que ce crime de masse reste impuni alors même que des soupçons pèsent sur le rôle des autorités dans le massacre.

La tuerie s’est déroulée dans un contexte de guerre contre le narcotrafic, une initiative du président Felipe Calderon lancée en 2006 qui a déclenché une vague de violence sans précédent.

Au Mexique, les migrants continuent à disparaître dans le silence. Selon l’ONU près de 500 migrants sont décédés l’an dernier en tentant de traverser le pays. Un chiffre historiquement haut qui n’est que la partie émergée de l’iceberg.

