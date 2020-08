Colombie: Salvatore Mancuso, ex-chef paramilitaire, sera extradé en Italie

L'ancien chef paramilitaire des AUC, groupe paramilitaire colombien, sera extradé en Italie début septembre, c'est une décision de la cour fédérale de Washington. Salvatore Mancuso est actuellement aux Etats-Unis.

L'argument avancé par Salvatore Mancuso et par ses avocats pour obtenir son extradition en Italie est fondée sur le fait qu'il est désormais détenu illégalement par les services d'immigration des Etats-Unis. L'ancien chef paramilitaire a fini de purger en avril dernier une peine de douze années de prison aux Etats-Unis pour trafic de drogue. Salvatore Mancuso a la double nationalité colombienne et italienne.

La Colombie avait déclaré il y a quelques jours souhaiter l'extradition de Salvatore Mancuso vers la Colombie après qu'il ait fini de purger sa peine aux Etats-Unis et fait une demande en ce sens à la justice américaine. Mancuso a des comptes à régler avec la justice colombienne, avait twitté le président colombien Ivan Duque, « ses crimes ne resteront pas impunis » avait-il ajouté.

El futuro de Salvatore Mancuso en Colombia debe ser una cárcel. Ofrecerle caminos de ausencia de prisión y no extradición a cambio de supuesta “verdad” es una agresión a sus víctimas, que esperan sanciones ejemplarizantes. Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 20, 2020

Ågé de 56 ans, Salvatore Mancuso était l'un des principaux chefs des paramilitaires des AUC (Autodefensas unidas de Colombia), une organisation d'extrême-droite officiellement démobilisée en 2006 sous la présidence d'Alvaro Uribe. Il a été extradé aux Etats-Unis par ce même gouvernement, sous le chef d'inculpation de narcotrafic et condamné à 15 ans et huit mois de prison, Sa peine sera ensuite réduite pour « bonne conduite ».

En 2005, ces chefs paramilitaires avaient accepté de démobiliser leurs milices en échange de la promesse de peines légères, rappelait notre correspondante à Bogota, Marie-Eve Detoeuf. Ils avaient pris le chemin de la prison, convaincus de ne pas y passer pas plus de huit ans et de ne pas être extradés. Pourquoi Alvaro Uribe a-t-il décidé de rompre ce pacte ? Parce que les paramilitaires n'ont pas tenu parole et qu'ils ont continué à diriger de la prison leurs réseaux mafieux, expliquait alors le chef de l'Etat. Mais pour certains observateurs, Alvaro Uribe avait choisi d'extrader les chefs paramilitaires pour les faire taire. Leurs aveux étaient en train de devenir très compromettants pour la classe politique colombienne et pour l'entourage du président.

Depuis l'extradition aux Etats-Unis de Mancuso, les organisations de défense des droits de l'homme et associations de victimes du conflit colombien n'ont cessé d'exiger son renvoi en Colombie pour qu'il s'explique sur les crimes de son organisation et sur ses liens avec la sphère politique et le monde des affaires. Miguel Ceballos, Haut commissaire à la paix, a déclaré il y a quelques jours qu'en cas d'extradition de Mancuso en Italie, un recours serait porté auprès des instances juridiques européennes compétentes.

"Si por alguna razón Mancuso llegara a territorio italiano o a cualquier otro país del mundo, también tendrá que ser capturado por cuenta de las circulares rojas de Interpol", @ComisionadoPaz Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) August 23, 2020

