Coronavirus: l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, testé positif

L'ancien athlète Usain Bolt, champion olympique à huit reprises et détenteur des records du monde du 100m et du 200m, a été testé positif au coronavirus et s'est placé en isolement à son domicile en Jamaïque après avoir célébré la semaine dernière son anniversaire avec une grande fête sans port du masque.

Publicité Lire la suite

Le ministère jamaïcain de la Santé a confirmé ce lundi soir le diagnostic après que Bolt, 34 ans, a déclaré dans une vidéo publiée dans la journée sur les réseaux sociaux qu'il attendait de connaître les résultats du test de dépistage.

Stay Safe my ppl 🙏🏿 pic.twitter.com/ebwJFF5Ka9 Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 24, 2020

« Je me suis réveillé comme tout le monde, j'ai regardé les réseaux sociaux où il est dit que j'ai le Covid-19, déclare dans la vidéo celui qui fût huit fois médaillé d'or du sprint lors de trois éditions consécutives des Jeux Olympiques (2008, 2012 et 2016). J'ai fait un test samedi pour quitter (la Jamaïque) parce que j'ai un travail à faire. J'essaie d'être responsable. Je vais donc rester ici, en sécurité. De plus, je ne présente aucun symptôme. »

« Je vais me mettre en quarantaine et attendre la confirmation pour voir quel est le protocole établi par le ministère de la Santé, a poursuivi l'homme le plus rapide du monde. Je vais appeler mes amis qui ont été en contact avec moi et leur dire de se mettre en sécurité, de se mettre en quarantaine et de prendre les choses calmement. »

Fête d'anniversaire sans masque avec des célébrités

Selon le média Jamaica Gleaner, le sprinter le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques était présent à une fête vendredi le jour de ses 34 ans, à laquelle participaient plusieurs célébrités parmi lesquelles les footballeurs Raheem Sterling de Manchester City et Leon Bailey du Bayer Leverkusen.

Un certain nombre de photos et de vidéos de cette fête sont depuis devenues virales sur les réseaux sociau. Ses participants, non masqués, y sont vus en train de faire des pas de danse sans être suffisamment distanciés les uns des autres.

Le nombre de nouveaux cas de contamination confirmés quotidiennement en Jamaïque a grimpé à plus de 60 au cours des quatre derniers jours, contre moins de 10 il y a seulement quelques semaines. Le pays a recensé 1 612 cas d'infection et 16 décès.

► À lire aussi : Athlétisme: Usain Bolt annonce qu'il a signé avec un club de football

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne