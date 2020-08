Pérou: désemparé, le personnel soignant entame une grève de 48 heures

Alors que le Pérou fait face à un nombre toujours croissant de cas de coronavirus qui menace de saturer le système de santé, le personnel soignant entame, mercredi 26 août, une grève nationale de 48 heures. Ils répondent à l’appel de la Fédération médicale péruvienne qui dénonce depuis des mois des conditions de travail déplorables et réclame au gouvernement des mesures concrètes.

Avec notre correspondante à Lima, Wyloën Munhoz-Boillot

Davantage de lits, de masques, d’oxygène, de médicaments : la liste des revendications des personnels soignant grévistes est la même depuis des mois. La Fédération médicale du Pérou avait d’ailleurs déjà prévu une grève mi-juillet. Mais cette dernière avait été annulée après des promesses faites par le gouvernement péruvien, comme l’explique le président de la Fédération, Godofredo Talavera. « Le Premier Ministre et le ministre de la Santé d’alors s’étaient engagés à répondre à nos principales demandes, dont la hausse du budget santé. Mais il se sont moqués de nous », déclare-t-il.

L'un des plus bas budget santé d'Amérique latine

Fin juillet, le président péruvien, Martin Vizcarra, avait annoncé pour 2021 un budget santé qu’il a lui-même qualifié d’historique : 20 milliards de soles, soit 5 milliards d’euros. De la poudre aux yeux, selon Godofredo Talavera. « On va passer à 2,5% du PIB alloué à la santé, mais ce n’est rien. Nous réclamons un budget d’au moins 5% du PIB », poursuit-il.

En effet, le budget santé péruvien reste l’un des plus bas d’Amérique latine, et se situe largement en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Résultat : au plus fort de la pandémie de coronavirus, c’est le personnel médical, en première ligne, qui en subit les conséquences. « Il n’y a plus d’équipements de protection, les internes ne sont pas payés et la prime promise au personnel médical n’a pas été versée », déplore Godofredo Talavera.

À travers ce mouvement de grève, les professionnels de santé espèrent provoquer un sursaut des autorités sanitaires, alors que le Pérou est en passe de devenir le pays du monde avec le plus fort taux de mortalité lié au coronavirus. Lundi 23 août, la barre des 600 000 contaminations a été franchie. Plus de 27 800 personnes ont succombé au Covid-19 au Pérou.

