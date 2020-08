États-Unis: les émeutes de Kenosha confortent les électeurs de Trump

Carcasses de voitures brulées après les émeutes de Kenosha (Wisconsin) suite aux tirs policiers sur Jacob Blake, le 27 août 2020. Kerem Yucel / AFP

Donald Trump a été officiellement investi ce jeudi 27 août par le parti républicain dans la course à la Maison Blanche. Le président américain a souligné que les villes qui ont connu des émeutes raciales étaient aux mains des démocrates, citant Minneapolis, Portland, New York et Kenosha dans le Wisconsin pour se poser en défenseur de « la loi et l’ordre ». Une rhétorique de la peur qui prend bien auprès de ses électeurs du Wisconsin, un état clé pour l'élection du 3 novembre.