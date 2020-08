Coronavirus: le Pérou détient le record de la plus forte mortalité au monde

Le Pérou vient de battre un triste record. Une récente révision à la baisse du nombre de victimes de la pandémie de Covid-19 en Belgique a fait que le Pérou est désormais le pays qui a le plus important taux de mortalité au monde.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondant régional, Eric Samson

Ce n’est qu’une question de décimales mais le symbole est fort… Après avoir supprimé 121 noms de son bilan de victimes de la pandémie, la Belgique affiche un taux de 85,5 morts pour 100 000 habitants. Après une nouvelle journée marquée par la mort de 123 personnes et plus de 6000 nouveaux cas de contagion, le Pérou en est lui à 85,8 morts pour 100.000 habitants, soit 0,3 de plus que la Belgique.

Jeudi, de nombreux experts et médecins se sont succédés dans les médias péruviens pour relativiser un peu ce mauvais résultat. Pour beaucoup, la comparaison entre pays ne fait pas vraiment sens car les chiffres de victimes ne sont pas toujours obtenus de la même facon. Reste que le symbole est fort d’autant que le Pérou reconnaît l’existence de 10.000 décès supplémentaires dont la cause de la mort fait l’objet d’une enquête.

En conférence de presse, le vice-recteur du Collège médical du Pérou, Ciro Maguiña, a signalé que ce record négatif est le produit « d’une croissance économique artificielle » et de ce Pérou informel que personne n’a jamais vraiment essayé de changer.

Avec officiellement 28124 victimes mortelles et près de 622.000 cas recensés, la pandémie a sévèrement touché le Pérou où plus de 13.000 patients sont toujours hospitalisés.

► À lire aussi : Au Pérou, désemparé, le personnel soignant entame une grève de 48 heures

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne