Canada: le PIB a dégringolé, mais des signes encourageants apparaissent

Le drapeau du Canada flottant au-dessus de la ville de Toronto. Jeff Vinnick via Gettyimages.fr

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Comme la grande majorité des pays, le Canada subit de plein fouet les répercussions de la pandémie de coronavirus et du confinement sur son économie. Selon l’organisme Statistiques Canada, le produit intérieur brut (PIB) essuie un recul de 11,9% au deuxième trimestre. Les entreprises ont moins exporté et moins vendu au début du printemps. Par contre, la situation semble s’améliorer plus vite que prévu.