États-Unis: polémique autour des briefings sur la sécurité électorale auprès du Congrès

Une polémique de plus autour de l’élection présidentielle aux États-Unis : le chef du Renseignement a annoncé qu’il ne ferait plus de briefings en personne aux membres du Congrès sur la sécurité autour de l’élection. Une honte selon les démocrates.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

La décision a tout de suite provoqué la colère des parlementaires démocrates. S’ils continueront bien à recevoir des rapports écrits, ils ne pourront plus poser de questions directement aux rapporteurs qui se présentaient devant eux jusqu’à présent.

Nancy Pelosi parle de violation grave de la transparence autour de la sécurité de l’élection présidentielle et d’éventuelles ingérences étrangères. Sur CNN ce dimanche matin, Adam Schiff, le président de la commission du Renseignement à la Chambre des représentants, a accusé l’administration Trump de vouloir cacher la vérité au peuple américain : « Quand vous pouvez vous cacher derrière des documents, ou ne pas transmettre des documents et ne pas avoir à répondre à des questions à ce sujet, vous pouvez cacher la vérité. Et dans ce cas, cacher la vérité, c’est cacher que les Russes interviennent encore pour aider le président dans sa réélection. »

Le directeur du Renseignement, lui, justifie sa décision par « une nécessité de protéger les sources et les informations sensibles d’éventuelles fuites ». Ce n’est pas la première fois que l’administration Trump accuse les démocrates de faire fuiter des informations dans la presse.

Dans un nouveau tweet ce week-end, le président américain a encore répété ces accusations, sans apporter de preuve.

