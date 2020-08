États-Unis: ces républicains qui espèrent la défaite de Donald Trump

Derrière l’unité affichée des républicains lors de leur convention, cette semaine, il existe pourtant des opposants à Donald Trump au sein même de son parti. Ils sont même virulents, et bien visibles sur les réseaux sociaux.

Si vous êtes sur Twitter, vous avez dû les voir passer ! Efficaces, les publicités du Lincoln Project ont été vues et partagées des millions de fois. Elles prêtent à sourire, comme celle-ci :

Elles sont agressives comme celle-là :

“He is a f&*king moron.” - Rex Tillerson, Trump’s former Secretary of State pic.twitter.com/ZbsJ9300mu The Lincoln Project (@ProjectLincoln) August 14, 2020

Ou elles sont inattendues comme celle-là, où l’on voit l’ancien président Ronald Reagan, le champion républicain, en héraut contre le candidat du parti : Donald Trump.

What will future generations say of our decisions today?



President Ronald Reagan asked that 36 years ago.



As we look to the week ahead, his words are as timely as ever. pic.twitter.com/fmKHNDc8ie The Lincoln Project (@ProjectLincoln) August 24, 2020

« Les vidéos que nous produisons sont tellement puissantes qu’elles deviennent virales » : Jacob Monty est un avocat. Républicain depuis toujours, il fait partie de l’équipe dirigeante du Lincoln Project au Texas. « En plus, le conservateur en moi est séduit par leur faible coût, à peine 5 à 10 000 dollars. Et ensuite pas besoin d’en faire la publicité, les réseaux sociaux le font pour nous ». Le Lincoln Project a été lancé en décembre dernier par une tribune dans le New York Times au titre sans équivoque : « Nous sommes républicains et nous voulons la défaite de Trump ».

En neuf mois, ce comité d’action publique (un PAC qui finance des campagnes ou, comme dans leur cas, qui attaque un candidat) a levé 19,4 millions et dépensé pour l’instant 8 millions en publicités et vidéos contre Donald Trump. Ces républicains anti-trump (Never Trumper comme les appelle Donald Trump) font partie de la vielle garde du parti. Celle qui ne se reconnaît plus dans ce qu’est devenu le parti républicain sous Donald Trump et que le parti n’a d’ailleurs pas invité lors de la convention républicaine. Beaucoup ont travaillé avec George H. W. Bush et George W. Bush (qui a annoncé qu’il ne voterait pas pour Donald Trump) et avec le sénateur John McCain (dont la veuve s’est engagée pour Joe Biden). Pour Jacob Monty, « il y a beaucoup de républicains qui vont se distancer de Trump. Ils ne seront peut-être pas aussi francs que moi, mais dans l'intimité des urnes, ils sont dégoûtés par Trump ».

Mais la stratégie du Lincoln Project questionne les démocrates. Sur Twitter, les publicités ont peu de chance de toucher les républicains indécis. Le Lincoln Project répond : leur cible est avant tout Donald Trump lui-même, sur son média de prédilection. Et les publicités sont conçues pour l’énerver. Comme l’explique Steve Schmidt, un des cofondateurs du Lincoln Project, dans une interview au Washington Post, « ces vidéos servent à utiliser l’infirmité mentale de Donald Trump et sa dépendance à la télévision pour le paralyser et le manipuler ». En d’autres termes, si les publicités du Lincoln Project peuvent servir à distraire le président et à l’empêcher de se concentrer sur autre chose, cela vaut déjà la peine.

On leur doit ainsi cette vidéo #TrumpIsNotWell qui a fait la Une des médias américains et a atteint Donald Trump au point qu’il a pris près de dix minutes pour essayer de la démonter lors de son meeting de Tusla, le 20 juin dernier.

Au sein du Lincoln Project, on s’attribue aussi l’éviction du directeur de campagne de Donald Trump, à la mi-juillet après qu’il ai vu une vidéo suggérant que Brad Pascale était devenu millionnaire sur son dos. Donald Trump lui a demandé d’expliquer des détails de cette vidéo.

This is just another example that @realDonaldTrump is the worst manager America has ever seen. Don, you got conned … by your IT guy. pic.twitter.com/ssO5CERqBu The Lincoln Project (@ProjectLincoln) May 20, 2020

C’est peut-être la publicité qui a instillé le doute dans l’esprit du président américain, et scellé son sort (combiné avec le fiasco du meeting à moitié vide de Tulsa que Brad Pascale avait organisé). Mais cette stratégie de l’attaque ad hominem met aussi mal à l’aise les démocrates. C’est exactement celle que Donald Trump et son équipe avait utilisé contre Hilary Clinton en 2016.

Les publicités politiques alarmistes existent depuis de nombreuses campagnes électorales américaines. Elles ont notamment été utilisées par les Bush père et fils en 1988 et 2004. Deux campagnes où la plupart des fondateurs du Lincoln Project ont été très actifs, et où leurs discours étaient du Trump avant l’heure. N’ont-ils pas alors contribué à faire du parti républicain ce qu’il est devenu, alors qu’ils auraient pu l’en empêcher ? s’interrogent leurs détracteurs.

Les démocrates sont plus à l’aise avec un autre groupe, les « Électeurs républicains contre Donald Trump » qui a d’abord investi plusieurs millions de dollars pour recueillir les témoignage de 100 électeurs républicains déçus.

Désormais leur site regorge de vidéos tournées depuis des téléphones portables, des ordinateurs ou Zoom.

Comme Cindy de Houston,

Cindy from Houston is a lifelong Republican who will be voting Joe in 2020.



"In 2016, when I became an Independent, Texas wasn't yet a swing state as it is now... This year I'm voting for Joe Biden because he's a decent person, he's empathetic and he's patriotic." pic.twitter.com/JyQ0IKXinS Republican Voters Against Trump (@RVAT2020) July 27, 2020

ou Mike de Pennsylvannie,

Trump's corrupt and selfish leadership has caused lifelong Republican Mike to endorse Joe Biden and Kamala Harris.



"It seems like every Trump decision is made for Trump and not for the country... His leadership is letting us down in crucial times." pic.twitter.com/JztmLaGBu5 Republican Voters Against Trump (@RVAT2020) August 26, 2020

Plus de 500 citoyens lambda qui parlent directement aux autres électeurs républicains ,État par État. Car l’élection présidentielle de novembre prochain va aussi se jouer localement, et en particulier dans les États-pivots.

