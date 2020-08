À la Une: Aux États-Unis, la campagne électorale sous le signe des violences de rue

Publicité Lire la suite

« Donald Trump et ses alliés cherchent à tourner les violences lors des manifestations à leur avantage », titre ce matin le Los Angeles Times. « La Maison Blanche et le Parti républicain poursuivent une stratégie calculée, à savoir : exploiter les peurs des électeurs. »

Un avis que ne partage pas le Wall Street Journal. Pour le journal conservateur, les responsables de la mort d’un sympathisant de Donald Trump lors d’affrontements à Portland sont les dirigeants locaux, tous démocrates. « Le maire de Portland et la gouverneure de l’Oregon sont bien trop indulgents avec les manifestants de Black Lives Matter et les Antifas, dont un noyaux dur attaque depuis 90 jours régulièrement la police et incendie des bâtiments », estime le quotidien. « Quand les élus ne les protègent pas, les citoyens lambda se défendent, c’est inévitable. Bien que le bon moyen pour se défendre soit de se rendre aux urnes, pas dans les rues armé d’un fusil. »

Dans ce contexte, Donald Trump se rendra donc demain à Kenosha, dans le Wisconsin, où un policier blanc a tiré la semaine dernière sept fois à bout portant dans le dos de l’Afro-Américain Jacob Blake. Le gouverneur du Wisconsin, le démocrate Tony Evers, cité par le Milwaukee Journal Sentinel, a écrit au président : « Je crains que votre présence ne fasse que retarder notre travail pour surmonter la division et avancer ensemble ». Selon sa belle-fille, Lara Trump, le président voudrait rencontrer la famille de Jacob Blake lors de sa visite à Kenosha, rapporte leNew York Post. Mais l’avocat de la famille, Benjamin Crump, a fait savoir que les proches de Jacob Blake n’ont pas encore été contactés par la Maison-Blanche.

De son côté, Joe Biden se rend, lui aussi, aujourd’hui sur le terrain, à Pittsburgh, dans l’État de Pennsylvanie. Les prochains jours ne seront pas faciles. « Il ne suffit pas que Joe Biden continue à dénoncer la violence », écrit le Washington Post. « Il doit partir à l’offensive. Les démocrates ne gagneront pas en se recroquevillant, de peur que Donald Trump ne les blâme pour la violence qu'il a lui-même provoquée. Ils gagneront en faisant valoir que Donald Trump a rendu l'Amérique plus violente et qu’il a accru la tension raciale pour son seul bénéfice politique. »

De son côté, le New York Times rapporte que « la campagne Biden veut éviter à tout prix de se faire entrainer trop longtemps sur ce sujet des violences de rue. L’entourage du candidat démocrate y voit une tentative de la campagne Trump de détourner l’attention de la pandémie et du ralentissement économique qui en résulte et qui a provoqué le chômage de millions d’Américains ».

Haïti : indignation nationale et internationale après l’assassinat du bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince

En Haïti l’indignation est grande après l’assassinat du bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince. Me Monferrier Dorval, « distingué professeur et éminent juriste » a été « tué de plusieurs balles vendredi soir devant sa résidence. Aucune arrestation n’a été effectuée par la police », rappelle Haiti Press Network.

De son côté le Miami Herald fait remarquer que l’assassinat de Monferrier Dorval est intervenu quelques heures seulement après « une interview à la radio durant laquelle il avait appelé à "un autre type de pays, et un autre État" ; interview durant laquelle il avait aussi abordé plusieurs sujets controversés dont la réforme constitutionnelle, les élections et l'effondrement des institutions haïtiennes ».

Cette mort violente a suscité une avalanche de réactions aussi bien en Haïti qu’à l’international, constate Le Nouvelliste. Le président haïtien a décrété trois jours de deuil national à partir de ce lundi et promis qu’il allait « permettre à la justice et à la police de trouver les moyens forts et nécessaires pour faire leur travail, pour arrêter les bandits et les auteurs intellectuels de ces crimes ».

Ce n’est pas la première fois que le chef de l’État promet de sévir contre les gangs armés. Pourtant, « depuis l’arrivée de Jovenel Moïse à la présidence, l’insécurité bat des records », constate aujourd’hui Ayibopost. « Quelle est donc la politique pénale de Jovenel Moïse ? », s’interroge le site d’information. « Tout semble indiquer que la chasse aux gros bandits n’en fait pas partie. Les chefs de gangs, pourtant connus, courent toujours les rues ». Et Ayibopost de conclure : « Il n’est pas exagéré d’imputer la responsabilité des assassinats en Haïti au pouvoir en place. Un pouvoir qui dispose de son ministre de la justice, de son secrétaire d’État à la sécurité publique, de son chef de la police, de son ministre de l’intérieur et de sa Justice. Entre temps, le sang continue à couler et la liste des victimes sans justice ne fait que s’allonger ».

