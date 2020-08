Au Brésil, la pandémie explose mais les plages sont bondées

Plage d'Ipanema à Rio de Janeiro, le 8 août 2020. REUTERS/Pilar Olivares

Six mois après l’arrivée du coronavirus au Brésil, le pays compte 120 000 morts, et près de 4 millions de cas... La pandémie est loin d’être maîtrisée. Et pourtant, les gens n’hésitent pas à se ruer sur les plages, comme durant ce week-end ensoleillé.