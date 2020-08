Haïti: l'assassinat du bâtonnier est un «acte terroriste», selon le ministre de la Justice

En Haïti, depuis lundi matin et jusqu’à mercredi soir, un deuil national a été décrété pour honorer la mémoire du bâtonnier de Port-au-Prince assassiné vendredi à son domicile. La recrudescence de l’insécurité dans la capitale préoccupe toute la population, mais les autorités assurent qu’elles travaillent à la lutte contre les gangs et criminels.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

« La République ne s’inclinera pas devant les bandits », a assuré lundi le ministre haïtien de la Justice. Le meurtre par balle de Me Monferrier Dorval constitue, selon lui, celui de trop.

► À lire aussi : Haïti: le bâtonnier de Port-au-Prince assassiné par balle à son domicile

Au côtés des hauts gradés de la police et du commissaire du gouvernement, qui est l'équivalent du procureur, Rockfeller Vincent assure que tous les moyens sont mobilisés pour faire aboutir l’enquête.

« Aucun acte terroriste ne restera impuni et la fusillade du bâtonnier épouse toutes les caractéristiques d’un acte terroriste mais que ces lâches auteurs tardent encore à revendiquer. Instructions formelles ont été passées et réitérées aujourd’hui pour que l’appareil répressif de la République soit mis en branle afin que ces terroristes, incluant les auteurs intellectuels quels qu’ils soient, puissent être mis hors d’état de nuire et subir les sanctions les plus sévères de notre arsenal juridique. »

Le ministre de la Justice a également dénoncé les non-lieux que le parquet prononce bien souvent immédiatement après l’arrestation de criminels par la police. Un discours contre l’impunité qui n’est malheureusement pas nouveau et qui, s’il n’est pas suivi d’actes, ne suffira pas à rassurer la population.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne