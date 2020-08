Les manifestations contre le racisme se pousuivent avant la venue de Trump à Kenosha

Des policiers dispersent une foule de manifestant à Portland le 29 août 2020. Nathan Howard/Getty Images/AFP

Les manifestations contre les violences policières se poursuivent aux États-Unis dans les villes de Kenosha et à Portland où une personne a perdu la vie dans des affrontements entre manifestants Black Lives Matter et supporters de Donald Trump. Le président américain continue de prôner la loi et l’ordre et accuse les autorités des villes de laisser le chaos s’installer.