À la Une: au Venezuela, le président Maduro gracie plus de 100 opposants politiques

L’information est à la Une de toute la presse vénézuélienne. Selon Jorge Rodríguez, le ministre de la Communication cité par Últimas Noticias, la grâce présidentielle concerne 110 personnes parmi lesquelles des personnalités politiques, mais aussi des journalistes. Le décret vise « à approfondir le processus de réconciliation nationale à l’approche des élections législative du 6 décembre prochain ».

Les principaux partis d’opposition refusent de participer à ces élections législatives qu’ils qualifient de fraude et de farce politique. Selon l’analyse du quotidien TalCual, « le gouvernement de Nicolás Maduro a pourtant besoin de candidats de l’opposition aux élections législatives. Il cherche désespérément à se légitimer, l’isolement et les sanctions internationales pèsent désormais trop lourdement ».

Pour Juan Guaidó, la « soit disant grâce de Nicolás Maduro » n’est rien d’autre qu’une « libération d’otages », écrit El Nacional. Le leader de l’opposition estime « qu’on ne gracie pas des personnes innocentes, ni des personnes qui bénéficient de l’immunité parlementaire ». En publiant « cette longue liste de prisonniers politiques et de victimes de persécutions, le régime se dévoile enfin pour ce qu’il est : une dictature », renchérit Juan Guaidó qui prévient : « En aucun cas, ces hommes et ces femmes ne serviront de monnaie d’échange pour légitimer le processus électoral frauduleux ».

Dans le journal La Voz, l’ancien président de l’Assemblée national, Julio Borges, rappelle par ailleurs que « des centaines d’autres prisonniers politiques restent derrière les barreaux ».

Si plusieurs personnes graciées ont en effet pu quitter les geôles vénézuéliennes hier, d’autres se trouvent exilées à l’étranger. Parmi eux Mariela Magallanes : « Nicolás Maduro n’est pas le président légitime. Et le Venezuela n’est pas un État de droit », explique-t-elle dans les colonnes d’Efecto Cocuyo. « Par conséquent, sa prétendue grâce n'a aucune valeur. Nous continuerons notre combat pour la liberté ».

Mais il y a aussi d’autres voix dans la presse, qui appellent à la participation de l’opposition aux élections législatives. À l’instar d’un éditorialiste du journal El Universal pour qui « il est essentiel que les Vénézuéliens puissent s’exprimer dans les urnes pour élire une nouvelle Assemblée nationale. Les extrémistes au sein de l’opposition ne font que prolonger la souffrance et la douleur du peuple ».

Haïti : la capitale a connu hier une nouvelle journée de violences des gangs armés

« Le quartier défavorisé de Bel-Air ressemble à une zone de guerre », alerteLe Nouvelliste. « Hier, en fin d’après-midi, des colonnes de fumée s’échappent du voisinage, des rafales d’armes automatiques retentissent. Plusieurs maisons sont incendiées », rapporte le journal. Selon des sources concordantes, interrogées par Le Nouvelliste, c’est le « puissant chef de gang Jimmy Chérizier, alias Barbecue », qui mène l’attaque. Des centaines d’habitants fuient alors le quartier et se réfugient sur le Champ de Mars, la grande place publique dans le centre ville de Port-au-Prince.

Mais « en début de soirée, des tirs d’armes automatiques ont été entendus également au cœur de la ville », rapporte de son côté Haiti Press Network, « créant la panique parmi les déplacés de Bel-Air ». Et le site d’information de souligner qu’ « aucune déclaration n’a été faite par les autorités sur les circonstances dans lesquelles ces fusillades ont éclaté dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince ».

Ces nouvelles violences interviennent alors qu’Haïti observe actuellement un deuil national de trois jours après l’assassinat, vendredi, du bâtonnier de Port-au-Prince. Le quotidien haïtien Le National rend aujourd’hui hommage à Maître Monferrier Dorval, « éminent juriste et homme courageux qui portait ses combats pour une société plus juste en dépit du danger ». Il était « admiré pour son ouverture d’esprit et sa tolérance ». Maître Dorval, écrit encore Le National, « faisait partie des ressources spécialisées rares du pays. Il avait accepté de vivre et de travailler en Haïti malgré tout. Lâchement abattu, il a offert sa vie au pays ».

« De l’indépendance à nos jours, la police et la justice haïtiennes, il faut le dire, n’ont rien fait pour établir des méthodes, constituer des bases de données, former des équipes », constate Le Nouvelliste. « Ni l’exigence de résultats ni la volonté de réussir ne sont des philosophies partagées au sein de la justice et de la police ». Pourtant, « même si la justice est rarement rendue cela ne signifie pas que toutes les morts sont classés sans suite », prévient l'éditorialiste avant de conclure : « il y a des morts qui restent vivants. Deviennent les zombies de la justice. Les sentinelles de la démocratisation. Se transforment en symboles de notre envie de vivre dans un pays normal. Il y a des morts qui ne meurent jamais en Haïti ».

