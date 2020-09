Venezuela: Nicolas Maduro gracie plus d'une centaine d'opposants

Le président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une conférence de presse à Caracas en mars 2020. AP Photo/Matias Delacroix

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a gracié plus de cent opposants, dont des députés et des collaborateurs du chef de file de l'opposition Juan Guaido, « dans le but de promouvoir la réconciliation nationale », à trois mois de législatives que l'opposition appelle à boycotter.