États-Unis: défaite historique d’un Kennedy à la primaire démocrate du Massachusetts

Joseph Kennedy III, petit-fils de Robert Kennedy, s’est incliné à la primaire démocrate du Massachusetts pour un poste de sénateur, devant le vétéran Edward Markey. Ici, Joseph Kennedy III et Edward Markey lors de leur dernier débat le 18 août 2020.

Tremblement de terre aux États-Unis: pour la première fois, un membre de la dynastie Kennedy perd une élection. Joseph Kennedy III, 39 ans, s’est incliné à la primaire démocrate du Massachusetts pour un poste de sénateur devant le vétéran Edward Markey, âgé de 74 ans. Certains y voient déjà la fin de la dynastie politique des Kennedy.

C’est une douche froide pour Joseph Kennedy troisième du nom, petit-fils de l'ex-ministre de la Justice Robert Kennedy assassiné en 1968. Il était jusqu’ici considéré comme une étoile montante du Parti démocrate, et là il perd largement devant le sénateur sortant, Edward Markey, un vétéran élu du Congrès depuis pas moins de 44 ans.

Joseph Kennedy, 39 ans, a tenté de se présenter comme plus proche du terrain, des familles modestes et des minorités que son rival. Seulement voilà, c’est Edward Markey qui était soutenu par la jeune star de l’aile gauche du Parti démocrate, Alexandria Ocasio-Cortez, avec qui il a même rédigé un ambitieux plan de « New Deal » écologiste. Joseph Kennedy, lui, était soutenu par la présidente de la chambre Nancy Pelosi, un soutien de choix mais peut-être perçu comme moins moderne.

Edward Markey s’est même offert le luxe de présenter son adversaire comme l’incarnation des privilèges d’une famille, les Kennedy, synonyme de pouvoir depuis 1947. Est-ce que cela marque la fin de cette dynastie politique ? Pas sûr: Jack Kennedy Schlossberg, 27 ans, petit fils du président assassiné, pourrait reprendre le flambeau. Ce ne sont que des spéculations? mais concernant les Kennedy, les États-Unis sont toujours très attentifs.

