À la Une: Biden visite Kenosha et rencontre la famille de Jacob Blake

Ce jeudi 3 septembre, Joe Biden se rend à Kenosha dans le Wisconsin où une rencontre avec la famille de Jacob Blake est prévue. « La visite de Joe Biden à Kenosha souligne les approches différentes du candidat démocrate et du président sortant », estime le Chicago Sun Times qui poursuit : « Donald Trump se veut le garant de la loi et de l’ordre et rejette purement et simplement l’idée d’un racisme systémique au sein des forces de police. L’approche de Joe Biden, au contraire, est d’amener à la même table la police et les personnes qui luttent pour la justice raciale pour avancer ensemble. »

Donald Trump appelle les électeurs à voter deux fois

Pendant ce temps, Donald Trump était en campagne en Caroline du Nord hier. Et c’est « dans cet État clé que le président a exhorté les électeurs à voter deux fois, une fois par courrier et une fois en personne, pour tester les protections destinées à empêcher le double vote », rapporte le Washington Post. « Voter intentionnellement deux fois est illégal, et dans de nombreux États, y compris en Caroline du Nord, c’est un crime », fait remarquer le journal.

Le quotidien USA Today constate laconiquement que « Donald Trump ne fait rien d’autre qu’inciter ses électeurs à la fraude électorale contre laquelle il ne cesse de mettre en garde. Le chaos est parfait. »

Plus de 1 000 cas de Covid-19 à l’Université de Caroline du Sud

Inquiétude à l’Université de Caroline du Sud dans la ville de Columbia : ces derniers jours plus de mille étudiants ont été testés positifs au Covid-19. Cette université publique compte 35 000 étudiants, détaille le New York Times. Le journal rappelle que ces derniers jours, la direction de l’institution académique a sanctionné plusieurs maisons d’étudiants situées sur le campus pour avoir organisé des fêtes avec des centaines de participants, en dépit des restrictions sanitaires en vigueur à Columbia.

Mais ce n’est pas pour autant que le directeur de l’université prévoit une fermeture de l’établissement, rapporte le journal local The State. « Robert Caslen a annoncé que des équipes médicales allaient tester plusieurs fois par jour les eaux usées des logements d’étudiants sur le campus pour détecter d’éventuels foyers de contamination et pouvoir ensuite placer les malades en quarantaine. »

Chili : fin d’une loi discriminatoire envers les femmes

Au Chili, les parlementaires ont mis fin, mardi soir, à une loi discriminatoire envers les femmes. « Cette loi, qui datait du XIXe siècle, interdisait aux femmes divorcées ou aux veuves de se remarier avant neuf mois, et ceci pour dissiper le doute sur la paternité d’éventuels enfants », rappelle La Voz. La ministre chilienne de la Condition féminine, citée par le journal, s’est réjouie de l’abrogation : « La loi que nous avons votée met fin à une des discriminations les plus injustes du Code civil. Les femmes se trouvaient sous le sceau de la suspicion », a déclaré Monica Zalaquett. Le texte doit maintenant être promulgué par le président conservateur Sebastian Piñera.

Venezuela : le régime invite la communauté internationale à envoyer des observateurs aux législatives du 6 décembre

Au Venezuela, le gouvernement de Nicolas Maduro a invité les Nations unies et l’Union européenne à envoyer des observateurs pour les élections législatives du 6 décembre prochain. L’annonce a été faite par le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, sur Twitter, écrit El Pais. Après la libération de plus de 100 prisonniers politiques cette semaine, le journal y voit une nouvelle tentative du régime de légitimer les élections à venir.

La plupart des partis d’opposition refusent de participer aux scrutins législatifs. Ils dénoncent une fraude orchestrée par le régime socialiste au pouvoir. Mais dans cette opposition une voix discordante se fait entendre aujourd’hui. Et non des moindres : Enrique Capriles, deux fois candidat de l’opposition à l’élection présidentielle, a appelé hier les Vénézuéliens à voter aux législatives pour lutter contre le régime de Nicolas Maduro, annoncent aujourd’hui plusieurs journaux vénézuéliens, dont El Nacional.

Enrique Capriles dénonce l’actuelle stratégie de l’opposition, menée par Juan Guaido. « C’est un énorme mensonge de faire croire que sans essence et sans nourriture les Vénézuéliens sortiront dans la rue pour protester et provoquer ainsi une explosion sociale », a fait valoir l’ancien candidat. « Nous allons mettre en lice des candidats capables de proposer une issue pour la population, parce que l’actuel régime ne réglera rien ». Et Enrique Capriles de conclure : « Il y a une bataille à mener. Et elle ne se mène pas sur Twitter ».

