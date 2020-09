Colombie: Alto de San Miguel, le refuge des espèces menacées et de la biodiversité

La réserve Alto de San Miguel située à environ une heure de route de Medellín mesure 1 622 hectares et concentre 16 % de la biodiversité du pays. Elle est devenue un refuge pour les espèces menacées ou en voie d'extinction comme le puma des forêts et le félin tigrillo lanudo. L'histoire de cette réserve naturelle liée au conflit armé ne lui assurait pas un avenir florissant. Douze ans plus tard, ses équipes sauvent des animaux et accueillent le public.

À son arrivée dans le centre d'accueil des animaux de la réserve, fin 2019, elle est si petite qu'elle se perd dans les mains des soigneurs. Cette petite féline qui cherche le biberon tendu, est une tigrilla lanuda ou leopardus tigrinus, c'est-à-dire un léopard tigre.

En ce mois de janvier 2020, la femelle de quelques mois est présentée aux médias. Ses petites oreilles et ses grands yeux attirent l'attention, alors que son pelage intrigue, car il n'a pas de rayures et qu'il est complètement noir. Il s'agit d'une anomalie, ce qui fait de cette féline une exception. Après plusieurs examens, médecins vétérinaires, zootechniciens et biologistes confirment que la tigrilla présente un mélanome. Andrés Alberto Gómez, membre de l'équipe de la faune sauvage au sein de la zone métropolitaine de la vallée d'Aburra explique : « Nous avons tenté de rendre le bébé à sa mère. Mais on ne l'a pas retrouvé et l'habitat où elle l'avait laissé a été détérioré. Alors nous avons décidé d'en prendre soin. »

Six mois d'apprentissage à la vie sauvage

D'après les habitants de la région qui l'ont apporté à la réserve, la féline était perdue, miaulant à la recherche de sa mère près d'un champ de production de café. Leopardus tigrinus est l’une des six espèces de félins vivant en Colombie. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, c'est une espèce menacée d’extinction parce que son habitat, limité aux landes et aux forêts de brouillard, est menacé par l’intervention de l’homme. Elle est également victime de la chasse et de la détention illégale comme animal de compagnie. Après six mois de soins et d’apprentissage à la vie sauvage, elle est remise en liberté dans la réserve en mai dernier.

Luis Felipe Molina, le coordinateur de la réserve explique : « des sauvetages réguliers, surtout de serpents ou d'oiseaux tels le colibri émeraude orvert [Colibri verde esmeralda, NDLR] car ils se blessent en se cognant sur les murs ou les vitres des maisons autour de la réserve. » Sur l'ensemble de la vallée d'Aburra. Andrés Alberto Gómez confirme aussi : « des chiots de mammifères comme les tigres, jaguarondi, kinkajou, renards, ratons laveurs, martre à tête grise, opossums et des rongeurs, entre autres, nous arrivent constamment aussi bien à Corantioquia que dans la Zone métropolitaine de la Vallée d’Aburrá, principalement depuis la zone rurale, parce qu’ils sont retirés de la forêt par des gens qui pensent que ces chiots sont abandonnés. Cependant, généralement sa mère est à la recherche de nourriture à proximité et les laisse dans des terriers que les gens découvrent. »

Une histoire liée au conflit armé

Felipe Molina confie que durant le conflit armé, la réserve a été abandonnée. « Lorsqu'il y avait les bandes criminelles et les groupes armés sur le territoire, on ne pouvait rien faire. On n'avait pas accès au site. Du coup, c'est resté sauvage. Depuis maintenant douze ans, nous nous sommes réapproprié l'espace et on a réhabilité l'habitat pour être conforme aux besoins des animaux . »

La réserve compte environ 85 espèces de mammifères, 289 d'oiseaux, 250 types de papillons et 700 de plantes, soit 16 % de la biodiversité du pays sur un seul site. Sandra Muñoz Mejia, la directrice du secrétariat de l'Environnement à la mairie de Medellín, déclare : « Notre principal objectif a été la préservation de l'environnement pour sauver les espèces en danger. De fait, la restauration écologique a été la priorité. Jusqu'à présent, nous avons réussi à protéger 814 hectares. »

La réserve Alto de San Miguel est le site le mieux conservé de la vallée d'Aburra. Elle est aussi riche en eau, car les sources qui forment le fleuve de la région sont sur ses terres. Malgré tout, le changement climatique et l'exploitation humaine (élevage intensif, exploitation forestière et des rivières) restent des obstacle. Selon la directrice, « le plus grand danger est la déforestation. On perd l'habitat de milliers d'espèces. Les gens ne valorisent pas la biodiversité colombienne. »

Loi de protection du patrimoine naturel

Depuis 1993, la Colombie protège son patrimoine naturel avec la loi 99. Cette dernière a permis la création du système national de l'environnement, le Sina. Elle stipule que le secteur public doit se charger de la gestion et de la conservation de l'environnement.

Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), 407 des 1 023 espèces de faune et de flore menacées ou en voie d'extinction en Colombie sont des animaux. Dans la réserve de la vie sauvage Alto de San Miguel, dix employés s'activent toute l'année pour tenter de les sauver (deux gardes forestiers, un biologiste, six guides et un coordinateur des activités). La Colombie est le deuxième pays le plus riche en biodiversité au monde. Ses plus de 114 millions d’hectares abritent 58 312 espèces animales et végétales.

