Cuba: le journaliste indépendant Roberto Quiñones libéré après un an de prison

Vue de La Havane, à Cuba, le 1er septembre 2020. (illustration) Alexandre Meneghini/Reuters

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Après un an d’emprisonnement pour « résistance et désobéissance », Roberto Quinones, journaliste cubain indépendant, est sorti de prison ce vendredi 4 septembre. Alors que plusieurs ONG cubaines et internationales avaient lancé une grande campagne pour exiger la libération de ce prisonnier politique, les autorités cubaines ont décidé de le relâcher.