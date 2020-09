En Haïti, l’insécurité alimentaire s’aggrave encore

Plus de 4 millions des habitants du pays de la Caraïbe ont besoin d’une assistance humanitaire, selon la dernière analyse des autorités nationales et de l’ONU. Si les catastrophes climatiques expliquent en partie cette situation, la crise socio-politique en est aussi la cause.

Les inondations des terres agricoles causées par la tempête Laura la semaine dernière vont aggraver les conditions de vie des plus vulnérables dans le sud d’Haïti. À l’échelle nationale, l’inflation à plus de 25 % a appauvri la population et donc compliqué son approvisionnement en nourriture.

Pour Fabien Tallec, coordonnateur du secteur sécurité alimentaire pour le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Haïti, la corruption et la crise socio-politique sont largement responsables de cette catastrophe humanitaire. « Haïti est dans le top 10 des pays en insécurité alimentaire les plus graves dans le monde sans avoir pour autant de terrorisme, de mouvement djihadiste ou séparatiste. C’est un pays qui ne connaît pas non plus de grands mouvements de populations transfrontaliers avec des camps de réfugiés. Haïti souffre, au même titre que certains pays africains, d’un État assez faible structurellement avec insuffisamment d’investissements dans les infrastructures publiques. »

Petrocaribe paralyse les investissements

La crise socio-politique née du scandale Petrocaribe paralyse les investissements qui permettraient d’améliorer les conditions de vie de la population. « Je pense que l’affaire des fonds Petrocaribe mine la sphère socio-économique depuis maintenant deux ans, poursuit Fabien Tallec. Maintenant, si les garanties ne sont pas suffisantes, on comprend que la Banque mondiale et l’Union européenne soient, d’une certaine manière, réticentes à continuer les investissements. »

Selon les projections, ce sont près de 4 millions et demi d’Haïtiens qui seront en situation d’insécurité alimentaire aigüe d’ici mars 2021.

