États-Unis: 100e nuit de manifestations contre les violences policières à Portland

Portland a connu sa 100e nuit de protestations consécutive. Depuis la mort de George Floyd tué par un policier blanc à Minneapolis, pas un jour ou presque sans que Donald Trump ne vilipende le chaos dans cette ville démocrate.

Avec notre correspondant à Portland, Eric de Salve

Derrière son stand, elle offre boucliers, casques, genouillère et coudière à des manifestants vêtus en noir de la tête au pied. Ils sont prêts à affronter la police une nuit de plus. Depuis la mort de George Floyd à Minneapolis fin mai, Portland en est à son 100e jour de protestation contre les violences policières et cela va durer, prévient Hannah, responsable marketing dans le civil : « Oui, jusqu’à ce que Portland coupe les financements de la police. D’abord de 50 millions cette année. Et ainsi de suite jusqu’à son abolition ! »

Déterminés à continuer contre les violences policières

Au micro, une oratrice dit sa fierté de fêter ce 100e jour de mobilisation. Au même moment, un manifestant tague sur le trottoir les noms d’Afro-Américains tués par la police. Jedih proteste à Portland depuis le premier jour. Il se réclame de la mouvance anarchiste autonome, les fameux antifa tant décriés par Donald Trump. « La situation va encore se détériorer, mais c’est comme ça que marchent les rapports de force, confie-t-il. Les gens en ont assez de cette violence d’État qui tue les Noirs. Il est temps de changer ce système. On sait que ça va être un combat mais à Portland, on est prêt à le mener ! »

Comme lui, ils sont plusieurs centaines à manifester pour la 100e fois avec encore le risque de violences. Beaucoup défilent arme à la ceinture. La semaine dernière, l’un d’entre eux a ouvert le feu, tuant un militant du groupuscule d’extrême-droite Patriot Prayer, venu contre-manifester en faveur de Donald Trump.

