Brésil: la journée de l’Amazonie mise en sourdine, la déforestation continue

La journée de l’Amazonie s’est déroulée en sourdine ce samedi 5 septembre au Brésil. Ce sujet-là est loin d’être la priorité du gouvernement Bolsonaro qui ne lutte pas contre la déforestation, mais plutôt contre les organisations non-gouvernementales.

Avec notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard

Les derniers chiffres font état d’une nouvelle poussée de la déforestation de 34 % sur un an. Et les perspectives ne sont guère encourageantes. Le secrétaire exécutif de l’Observatoire du Climat, Marcio Astrini, le souligne : « À chaque minute qui passe, c’est l’équivalent de deux terrains de football qui est détruit illégalement en Amazonie. C’est la situation actuelle. Donc, la situation est grave, et le gouvernement aggrave encore la situation »

Relations tendues entre les ONG et Bolsonaro

Les relations entre le gouvernement et la société civile sont difficiles. Plusieurs groupes de chefs d’entreprises se sont récemment formés pour appeler à un nouveau dialogue pour sauver l’Amazonie. Mais le président Bolsonaro a récemment comparé les organisations non-gouvernementales à un « cancer ».

« Les ONG qui opèrent en Amazonie sont mal vues par le président parce qu’on montre l’incompétence de son administration et les erreurs du gouvernement. Nous ne sommes pas comme Bolsonaro. Nous défendons la vie de la forêt. Lui, il défend la mort de la forêt », conclut Marcio Astrini. Les défenseurs de l’environnement affirment qu’ils n’ont rien eu à commémorer lors de cette journée de l’Amazonie.

