États-Unis: l'hommage des nationalistes à leur militant tué à Portland

Portland est le théâtre depuis une centaine de jours de manifestations contre les violences policières. La semaine dernière, un militant d’un groupuscule d’extrême-droite y a été tué par balle. Ce week-end, ce groupuscule nationaliste organisait une cérémonie en son honneur.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Portland, Eric de Salve

Ils sont quelques centaines dans un parc public à prier en hommage à l’un des leurs : Jay, 39 ans, tué dans une manifestation pro-Trump à Portland la semaine dernière par un militant antifa.

Parmi eux, beaucoup comme Dan, vétéran de l’armée et bucheron, sont venus armés, revolver à la ceinture et fusil d’assaut en bandoulière. « Mon arme c’est pour me défendre. Si quelqu’un sort son arme et commence à me tirer dessus, je répondrai en tirant aussi. Personne ne peut m’empêcher de parler tant que je suis armé. »

Fusil d'assaut et « Blue Lives Matter »

Tous se définissent ici comme des patriotes et sont venus à l’appel du groupuscule pro-Trump Patriot Prayer. Ces derniers s’opposent frontalement aux manifestants anti-racistes mobilisés depuis trois mois à Portland contre les violences policières. Au slogan Black Lives Matters, Cherry, retraitée, répond avec son drapeau « Blue Lives Matters », « Les vies de policiers comptent » en français. « On est juste des Americains qui voulons vivre notre vie sans être écraser par ces marxistes de Black Lives Matter et ces antifas. Ils sont l’anti-Amérique ! », s’exclame la retraitée.

Après la mort de leur camarade, beaucoup comme Tim, 60 ans, pensent que la violence entre pro et anti-Trump va encore augmenter d'ici le 3 novembre, date de l'élection présidentielle américaine : « Ils ont tués un des nôtres alors on va tuer un des leurs. J’espère que ça va pas se passer comme ça, mais je le crains. Parce que les gens sont en colère. »

Ce lundi, les groupuscules pro-Trump appellent à nouveau à parader dans les rues de Portland. Ce qui est perçu comme une nouvelle provocation pour le camp d’en face.

►À écouter aussi : Invité de la mi-journée - « La loi et l'ordre constituent la base du programme électoral de Trump dans ces circonstances »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne