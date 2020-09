Venezuela: les médecins cubains pas épargnés par les ravages du Covid-19

Un membre du personnel soignant mobilisé à Caracas face au Covid-19, le 23 juin 2020. Federico Parra/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La situation sanitaire ne cesse de s’aggraver au Venezuela, où la barre des 52 000 cas de contamination a été dépassée, et selon les chiffres officiels, 402 décès sont recensés pour cause de coronavirus. Mais l’opposition dénonce des chiffres sous-estimés. La situation dans les hôpitaux reste critique, et avec le manque de matériel de protection, le nombre de médecins contaminés augmente, y compris parmi les médecins cubains venus en renfort. Quatre d'entre eux sont morts la semaine dernière.