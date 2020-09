États-Unis: Trump annonce la prolongation du moratoire sur les forages en Floride

Donald Trump est en campagne dans le sud de la Floride, un État qu’il a remporté en 2016 mais où les sondages le donnent au coude à coude avec le candidat démocrate. Le président américain a annoncé qu’il allait étendre le moratoire sur les forages pétroliers au large des côtes de cet État. Une décision qui va à revers des positions habituellement défendues par Donald Trump.

Avec notre correspondance à Washington, Anne Corpet

« Mon administration prouve chaque jour que nous pouvons améliorer l’environnement en créant des emplois très bien payés », entame Donald Trump. Devant ses partisans de Floride le président – qui a pourtant aboli un grand nombre de règlements destinés à protéger la nature – se présente en champion de l’environnement.

Et Donald Trump annonce la prolongation du moratoire qui devait arriver à échéance en 2022. « Je vais signer un décret présidentiel qui prolonge le moratoire sur les forages pétroliers au large des côtes de Floride dans le golfe du Mexique et qui l’étend à la côte atlantique de la Floride, de la Géorgie et de la Caroline du Sud. »

En signant ce décret, le président rompt avec sa ligne politique. Depuis son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump soutient l’industrie pétrolière. Il a notamment autorisé les forages en Alaska. Mais la Floride est très dépendante du tourisme, et la population y est dans sa grande majorité hostile au forage offshore.

À moins deux mois du scrutin, satisfaire l’électorat d’un État-clé est plus important pour le président que de répondre aux souhaits d’industriels qu’il a toujours choyés.

