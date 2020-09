À la Une: rentrée parlementaire houleuse aux États-Unis ?

Publicité Lire la suite

C’est aujourd'hui la rentrée parlementaire aux États-Unis, avec le retour des sénateurs après leurs vacances d'été. « Les élus du Sénat américain reviennent pile dans la même impasse d'où ils s'étaient extirpés, il y a trois semaines, pour prendre du repos », constate le New York Times. « Les divisions entre Républicains et Démocrates sont toujours les mêmes quand il s'agit de voter un nouveau programme d'aide économique pour contrer les effets de l'épidémie de coronavirus. Sauf que cette fois-ci ils risquent une fermeture de l'administration s'ils ne réussissent pas à se mettre d'accord ». « Un tel shutdown », fait encore remarquer le New York Times, « s'ajouterait aux difficultés économiques qu'éprouvent des millions d'Américains sans emploi. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'à huit semaines des élections, la situation est délicate pour les deux camps ».

Le Wall Street Journal rappelle que la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le secrétaire d'Etat au Trésor, Steven Mnuchin, sont parvenus la semaine dernière à un accord informel. L'objectif : « éviter à tout prix la fermeture du gouvernement ». « Comme la Maison Blanche et les démocrates au Congrès sont très pessimistes sur la possibilité de s'entendre sur un plan de relance, tant les divergences sont importantes, l'idée serait de garantir au moins le financement de base des services fédéraux. Ce financement expire le 1er octobre », explique le quotidien économique.

Les banlieues : l’enjeu de la présidentielle

A huit semaines des élections américaines, de nombreux journaux se penchent ce mardi sur les électeurs qui détermineront peut-être le résultat des scrutins. « Les démocrates », écrit l'éditorialiste du Los Angeles Times, « sont devenus le parti des villes, tandis que les fiefs des Républicains se situent dans les zones rurales, les petites villes et les zones périurbaines à faible population. Pourtant les élections de novembre ne se gagneront dans aucun de ces deux univers concurrents, mais dans les banlieues », estime le quotidien. Le Los Angeles Times fait remarquer que « depuis 2012, les banlieues représentent environ 90% de l'expansion des grandes villes. Dans les 53 plus grandes villes du pays, 8 habitants sur 10 habitent en banlieue. A tel point que les banlieues comptent désormais - tenez-vous bien - près de la moitié des électeurs américains ». Et le journal de conclure : « Depuis longtemps, c'est l'Etat de Floride qui est considéré comme le faiseur de roi [ou plutôt faiseur de président]. Et bien aujourd'hui, les banlieues sont la nouvelle Floride ».

Bolivie : Evo Morales ne pourra pas briguer le Sénat

Direction l'Amérique latine maintenant, avec deux décisions très attendues pour deux anciens chefs d'Etat, appartenant à ce qui avait été qualifié en début des années 2000 de « nouvelle gauche latino-américaine ». En Bolivie d'abord, la Cour constitutionnelle a confirmé hier la décision du Tribunal suprême électoral: l'ex-président Evo Morales ne pourra pas se présenter en tant que candidat au Sénat lors des élections d'octobre. « Evo n'y va pas », titre le journal Correo del Sur. La justice bolivienne a estimé qu’Evo Morales ne pouvait pas se présenter aux élections législatives, parce qu'il s'était exilé en Argentine. Or selon le code électoral bolivien, il faut résider en Bolivie au moins les deux années qui précèdent le scrutin.

Les adversaires politiques d'Evo Morales ont unanimement salué la décision de justice, à l'instar de l'ancien président centriste Carlos Mesa qui brigue en octobre un nouveau mandat. « Personne n'est au-dessus des lois de notre pays. Evo Morales non plus », déclare-t-il dans les colonnes deLa Razon. Selon le journal Los Tiempos, l'intéressé lui-même a dit accepter la décision de la Cour constitutionnelle tout en la qualifiant de « politique, illégale et anticonstitutionnelle ».

Equateur : la peine de Rafael Correra confirmée

En Equateur, la justice a confirmé en cassation la condamnation de l’ancien président Rafael Correa à 8 ans de prison pour avoir reçu des pots de vin en échange de contrats avec plusieurs entreprises entre 2012 et 2016. Il ne pourra pas briguer la vice-présidence du pays lors des élections en février prochain. Rafael Correa, qui vit en Belgique depuis 2017, avait été condamné en avril dernier, comme son ancien vice-président, d’anciens ministres et des hommes d’affaires. La peine de 8 ans de prison a été confirmée hier pour 16 personnes, ce qui constitue « une première dans l’histoire nationale », pointe El Comercio. « Ce que le parquet a démontré (…) c’est que l'ancien président a dirigé une organisation criminelle, qui utilisait l'État pour recevoir des pots-de-vin », écritLa Hora dans un long article en une de son site internet.

Pour le journal, c’est en tout cas un jour déterminant pour l’Equateur. Pour l’éditorialiste de La Hora, « le pays doit entamer, le plus tôt possible, un processus de réconciliation et de reconstruction ». « Que cette affaire soit un acte d'indépendance du pouvoir judiciaire », poursuit-il, « et qu'il serve d'exemple pour les autres pouvoirs de l'État qui, s'ils ne parviennent pas à se débarrasser du fléau des abus et de la corruption, subiront peut-être le même sort ». El Comercio nuance tout de même la portée de cette décision. Le quotidien rappelle que « l’argent n'a pas encore été récupéré, l'État n'a pas encore reçu de réparation et les personnes condamnées n'ont pas encore été arrêtées ». De son côté, Rafael Correa a dénoncé une nouvelle fois un complot sur son compte Twitter et promet que cela ne fait qu’accroître « son soutien populaire ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne