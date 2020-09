À la Une: manifestations de policiers en Argentine

Publicité Lire la suite

Les manifestations de policiers de la province de Buenos Aires se poursuivent et la tension monte malgré la promesse d'une augmentation des salaires. Ce mouvement a « pris le gouvernement par surprise » lundi, explique Clarin. Les agents et leurs familles manifestent un peu partout dans la province. Ils demandent avant tout des augmentations de salaire et la hausse des remboursements pour les frais d'entretien de leur uniforme. Le journal argentin explique que les policiers ont perdu certaines primes, comme celle qu'ils recevaient lorsqu'ils sécurisaient des spectacles et des événements sportifs. Ces derniers ont été annulés en raison de la pandémie.

Cette mobilisation des policiers peut-elle poser des problèmes de sécurité ? Les autorités argentines soutiennent le contraire. Mais selon La Nacion, « sur les lieux de manifestation, on peut observer des voitures de patrouille qui ne sont pas là où elles devraient être. Cette situation se produit à un moment où la criminalité frappe durement les banlieues, l'insécurité devenant la plus grande préoccupation des Argentins en cette période de quarantaine ». Cette hausse de l’insécurité a conduit le gouvernement à « lancer, la semaine dernière, un plan de lutte contre la criminalité à Buenos Aires ». 38 milliards de dollars ont été alloués à « la construction de prisons et à l'achat d'équipements pour la police ». Mais aucune information sur les salaires des policiers, ce qui a précipité ces derniers dans la rue, selon La Nacion.

États-Unis : cyberattaque et gros bugs pour la rentrée scolaire

En une des journaux américains : des cartables et des masques. Les écoliers ont fait leur rentrée scolaire mardi. Dans certains États, les écoles ont rouvert normalement. Mais pour des millions de jeunes Américains, c'est à la maison, devant l'ordinateur que les cours ont repris, ce qui a suscité pas mal de problèmes, explique le New York Times. « Une attaque avec demande de rançon » a forcé une école du Connecticut à annuler le premier jour de cours. « Le crash d'un site web a laissé sur le carreau 200 000 étudiants de Houston », au Texas. Le journal note des problèmes pour se connecter en Caroline du Nord, à Philadelphie…

Pour le New York Times, « les 13 000 districts scolaires du pays » sont confrontés à l’absence de directives de la part des autorités locales et fédérales. « Plutôt que de recevoir des recommandations sur les meilleures pratiques et des plans d'achat coordonnés, les districts, grands et petits, ont été largement laissés à eux-mêmes tout en relevant l'énorme défi de trouver des plates-formes d'apprentissage virtuelles et de signer des contrats en quelques mois », regrette le quotidien américain. .

150 écoles catholiques mettent la clé sous la porte

Le nouveau coronavirus grève le budget de nombreux établissements. Selon le New York Times, environ 150 écoles catholiques ont fermé depuis le mois de mars à travers les États-Unis. 20 ont fermé à New York, 9 à Boston. Ces établissements étaient « déjà confrontés à une baisse des financements ». Après un pic dans les années 60, les inscriptions sont en baisse car le pourcentage de catholiques pratiquants a diminué ; de nombreux parents ont aussi perdu leur emploi pendant la pandémie et ne peuvent plus payer les frais de scolarité. De plus, « lorsque les églises ont fermé leurs portes pour freiner la propagation du virus, cela a tari les dons » qui alimentent en temps normal les écoles paroissiales.

Le Canal de Panama touché par le réchauffement climatique

C’est un axe important du commerce maritime mondial. Le Canal de Panama, qui relie l'océan atlantique à l'océan pacifique, voit son niveau affecté par le changement climatique. L’Administration du Canal de Panama (ACP) va réaliser le deuxième plus gros investissement de son histoire - quelques 2 milliards de dollars - pour tenter d'assurer de façon pérenne l'approvisionnement en eau du canal et donc son fonctionnement.La Estrella de Panama rappelle que « l'année dernière, le bassin du canal a connu sa cinquième année la plus sèche en 70 ans, ce qui a fait baisser le niveau des lacs artificiels en dessous de la moyenne ». « Le canal a mis en place des mesures telles qu'une redevance sur l'eau douce », explique le journal panaméen, ce qui a permis « de maintenir un tirant d'eau stable malgré le manque de pluie en 2019 ». Mais cela ne suffira pas. L'ACP a donc lancé un appel d'offre pour mettre en place un nouveau système de gestion de l'eau, qui pourrait voir le jour en 2025.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne