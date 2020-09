Brésil: la flambée des prix des denrées alimentaires met en colère le gouvernement

Le riz et les haricots, soit les éléments de base de l’alimentation des Brésiliens ont fortement augmenté pendant la pandémie de Covid-19. La situation est délicate. La justice a donné cinq jours pour que les supermarchés s’expliquent.

De notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard

Le ton monte. Tout d’abord, le président Bolsonaro a appelé au « patriotisme » des grands distributeurs pour réduire leurs marges. Puis il a baissé les droits de douane pour importer du riz moins cher. C’est une réaction à la valse des étiquettes dans les supermarchés.

« Le lait coûtait 2,9 (46 centimes d'euros), ça coûte déjà 4 reais (64 centimes) le litre. Le riz c’était 13 (2,07 euros) pour un sac de 5 kilos, maintenant il est à 21 (3,34). On en a besoin pour survivre, mais c’est difficile. C’est surprenant parce qu’en temps de pandémie, personne n’a de pouvoir d’achat », témoigne ce client d'un supermarché.

Manger des « pâtes plutôt que du riz »

Le secrétariat au consommateur du ministère de la Justice va examiner à la loupe les prix pratiqués par les supermarchés. Les grandes surfaces ont cinq jours pour répondre aux questions du gouvernement. Pour l’instant, ce dernier ne parle pas de contrôle des prix, mais la pression des consommateurs est forte. « Je ne sais pas quand ça va s’arrêter. Une semaine, tu paies un prix. La semaine d’après, tu paies 2 ou 3 reais de plus. Si on continue comme ça, on va droit à la faillite », raconte cette autre cliente.

Le représentant du secteur de la distribution a été reçu par Jair Bolsonaro pour se justifier. Il a suggéré aux consommateurs inquiets de manger des pâtes plutôt que du riz.

