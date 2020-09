Etats-Unis, après les révélations de Woodward, Trump accusé d'avoir minimisé la menace du Covid-19

Le président américain connaissait le danger posé par le coronavirus dès début février, à une époque où il n’avait de cesse de minimiser la menace de l’épidémie. Il l’a clairement dit lors d’une série d’entretiens téléphoniques enregistrés avec le journaliste du Washington Post Bob Woodward. La diffusion de ces conversations a immédiatement suscité des réactions indignées dans le camp démocrate.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Cela circule dans l’air Bob, on peut l’attraper en respirant », déclare le président avant d’ajouter : « c’est bien plus mortel qu’une forte grippe, c’est un truc mortel ». Cette conversation a eu lieu le 7 février dernier. À l’époque, Donald Trump comparait pourtant régulièrement le coronavirus a une simple grippe et assurait que le virus allait tout simplement disparaître.

Interrogé ce mercredi sur ces enregistrements, le président s’est justifié. « Il fallait faire preuve de calme. La dernière chose que nous voulions montrer, c’est la panique. »

Mais les États-Unis ont tardé à se préparer à la maladie, et pour les Démocrates qui dénoncent la mauvaise gestion de la pandémie, ces enregistrements sont une nouvelle preuve de l’incompétence de Donald Trump. « Il savait et a minimisé exprès, a dénoncé Joe Biden. Pire, il a menti au peuple américain. Il a volontairement et en toute conscience menti sur la menace qui pesait sur le pays pendant des mois. Il avait les informations, il savait à quel point cela était dangereux. Et alors que cette maladie mortelle dévastait notre pays, il a fait exprès de ne pas faire son boulot ! »

« Ces manquements n’ont pas seulement coûté des vies. Cela a fait sombrer notre économie, et cela a affecté l’existence de millions d’Américains. C’est une récession causée par la négligence de Donald Trump, et par conséquent, il est inapte à assumer ses fonctions. »

Les États-Unis ont franchi ce mercredi le seuil des 190 000 morts dus au coronavirus.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne