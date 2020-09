À la Une: procédure de destitution en vue pour le président péruvien ?

Publicité Lire la suite

Au Pérou, le Congrès va ouvrir les débats ce vendredi sur la motion présentée par six partis. L’information est en une de toute la presse péruvienne, notammentEl Comercio. Les députés devront décider s'ils ouvrent ou non une procédure en destitution contre Martin Vizcarra, après la révélation d'enregistrements audio qui semblent compromettre le président dans une affaire de corruption. L’intéressé dénonce un « complot » pour le faire tomber. Il y a un peu plus de deux ans, une procédure en destitution avait été lancée contre le président de l’époque, Pedro Pablo Kuczynski, là encore après la diffusion d'enregistrements audio. Il avait démissionné.

Colombie : deuxième nuit d’émeutes

Les manifestations et les émeutes se sont poursuivies dans la nuit de jeudi à vendredi en Colombie, pour dénoncer la mort d'un homme qui avait reçu des décharges électriques répétées alors qu'il était immobilisé au sol par deux policiers. Nouvelle « nuit de peur » dans certaines rues de Cali, titre El Tiempo. « Pour la deuxième fois, les incidents se sont aggravés avec l'avancée de la nuit », explique le journal. Une banque a été incendiée, comme plusieurs petits postes de police.

Un diaporama en une du site d'El Espectador montre que Bogota a aussi connu des scènes de pillages et des actes de vandalisme. « L'indignation publique est à son comble, écrit le journal. Outre [ l'affaire Javier Ordóñez ], au moins dix personnes sont mortes lors de ces mobilisations », touchées selon le journal, « par des objets visiblement à l'usage exclusif des forces de l'ordre ».

États-Unis : incendies monstres sur toute la côte ouest

Une bonne partie des journaux américains affichent des unes orange ce vendredi. Orange comme ces flammes qui ravagent l'Etat de Washington, la Californie et l'Oregon, ou comme ces fumées dans lesquelles se noie le Golden Gate à San Francisco. Les flammes ont détruit plus de 4000 maisons en Californie, des localités entières dans l'Oregon, notamment des zones abritant des mobiles homes. Il y en a beaucoup à Rogue Valley, explique le Washington Post. Dans ces mobiles homes vivent de nombreuses familles mexicaines qui se sont installées ici au début des années 90 pour travailler dans les vergers des environs. Ces familles étaient déjà fragilisées par le chômage en raison de la pandémie. Le journal suit ces sinistrés dans les décombres de leur logement. Quelques poules ont survécu, un vélo d'enfant est récupéré. Le reste n'est que cendre et métal fondu.

Le vote par correspondance continue de diviser les Américains

Un nouveau sondage réalisé par leWashington Post et l'Université du Maryland révèle que « si les démocrates sont divisés sur la question (...), 71 % des républicains disent préférer voter en personne ». Pour le journal américain, « il semble que les fréquentes mises en garde de Donald Trump sur le vote par correspondance persuadent les républicains de l'éviter ». Autre point important de ce sondage: 95% des électeurs de Trump « sont convaincus que leur bulletin de vote déposé en personne le jour du scrutin sera compté avec exactitude ». Seuls 45 % pensent que ce sera le cas s'ils votent pas correspondance.

Cette tendance peut-elle poser problème aux républicains ? Oui, pense le Washington Post. Les longues files d'attente pour respecter la distanciation physique et le changement d’adresse des bureaux de vote pour cause de pandémie pourraient « rendre plus difficile le vote de ces électeurs ». Peut-être que ce ne sera pas suffisant pour dissuader ces électeurs républicains, car la plupart sont déterminés, nuance le journal. L'autre risque se situe au niveau de la perception des résultats. Voilà le scénario catastrophe : « si les résultats du vote en personne sont publiés le soir du scrutin, et comme les républicains semblent beaucoup plus susceptibles de voter de cette façon, Donald Trump sera en tête. Mais quelques jours, voire quelques semaines plus tard, les bulletins de vote envoyés par la poste seront pris en compte et l'avance de Trump se réduira, il sera même peut-être dépassé par Biden ». « Toutes les caractéristiques d'une crise constitutionnelle », selon les politologues interrogés par le quotidien.

11 septembre 2001 : un rare moment d’unité nationale

Triste anniversaire ce vendredi au Chili, qui commémore le coup d'Etat d'Augusto Pinochet et la mort du président Salvador Allende. Les États-Unis commémorent pour leur part le 19ème anniversaire des attentats du 11 septembre. Sur le site de Ground Zero, à New York, le démocrate Joe Biden a croisé Mike Pence et lui a tapé sur l'épaule. Il ne devrait pas croiser Donald Trump, même si les deux candidats seront dans la même ville le même jour. A moins de trois semaines de leur premier débat, les deux hommes se rendent tous deux à Shanksville en Pennsylvanie, là où le vol United Airlines 93 s'est écrasé en 2001.

Pour le Washington Post, « les attentats du 11 septembre ont visé les villes qui ont façonné les deux candidats, Washington et New York, renforçant des visions du monde divergentes qu'ils proposent désormais à l'électorat américain : l'adhésion de Biden aux institutions américaines et aux alliances mondiales, contre la méfiance de Trump envers les étrangers et son insistance sur le fait que l'Amérique doit faire cavalier seul ». « Ce clivage se produit au milieu d'un autre grand traumatisme national, que les Américains gèrent de manière très différente. Si le 11 septembre a provoqué un rare moment d'unité nationale (...) la pandémie actuelle donne lieu à d'âpres débats partisans sur tous les sujets, du taux de mortalité à la question de savoir qui est en faute ».

Paraguay : disparition d’un ancien vice-président

Oscar Denis a disparu mercredi dans une localité proche de la frontière avec le Brésil. L’ancien vice-président du Paraguay pourrait avoir été enlevé par une cellule de la guérilla EPP, l'Armée du peuple paraguayen. Des tracts accompagnés d'une revendication d'enlèvement ont en effet été retrouvés à l'intérieur du pick-up que l'ancien vice-président conduisait et qui a été retrouvé portes-ouvertes. « L'enlèvement de Denis (...) fait l'objet d'une condamnation unanime », titre Ultima Hora. Le président paraguayen a demandé l'aide du Brésil, des Etats-Unis et de la Colombie. Le journal ABC indique qu'un avion présidentiel est parti jeudi à Bogota chercher des renforts. La Colombie est, selon ce quotidien, « le pays qui a fourni le plus d'aide au Paraguay ces dernières années, principalement pour combattre les groupes armées comme l'EPP ».

