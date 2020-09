New York commémore les victimes du 11-Septembre avec une cérémonie réduite

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden et le vice-président Mike Pence, lors des commémorations du 19ème anniversaire des attaques du 11 septembre 2011, à New York.

Les États-Unis commémorent le 19e anniversaire des attentats du 11-Septembre, avec le vice-président Mike Pence ainsi que le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden sur le site du Mémorial de Ground Zero le matin. Ces cérémonies sont toutefois limitées en raison de l’épidémie de Covid-19, mais cela n’a pas empêché les new-yorkais de rendre hommage aux victimes des attentats.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Il est 8h46 du matin, à l’heure exacte où le premier avion a percuté l’une des tours jumelles, il y a 19 ans. Avec une marche funèbre et des minutes de silence, la cérémonie fermée au public a attiré de nombreux new-yorkais autour de Ground Zéro.

« On ne pourra jamais oublier, dit une Américaine. C’est quelque chose qui restera gravé en nous pour toujours ». « C’est comme la mort [du président John F] Kennedy, compare un autre. On se souvient tous où on était, on se souvient de ce qu’on faisait, et ça fait toujours aussi mal. »

Des moments toujours douloureux notamment pour ceux qui ont perdu des proches ou des collègues policiers ou pompiers. « Pour tous nos frères d’armes tombés ici, on vient tous les ans, explique un homme. Ce moment rappelle à nous tous des moments très durs. C’est dur, mais on continue à venir les honorer quoiqu’il arrive. »

« On a perdu 29 membres de notre église, raconte un autre. Des gens ont perdu des maris, des épouses, des pères des mères : c’est important de ne pas oublier ».

Cette année, la cérémonie a été réduite à l’essentiel en raison de l’épidémie de coronavirus. Le vice-président Mike Pence ainsi que Joe Biden étaient présents à Ground Zero. Le président Donald Trump, lui, est en Pennsylvanie, là où un autre avion détourné s’était écrasé ce même 11 Septembre 2001.

Ici, la plupart espère que les commémorations ne seront pas politisées par le président. « C’est un jour spécial qui devrait appartenir au peuple, aux familles et aux pompiers et policiers, opine une new-yorkaise. La politique n’y a pas sa place. »

À l’issue des commémorations, le mémorial du 11-Septembre sera ouvert au public pour la première fois depuis le début de l’épidémie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne