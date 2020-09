Incendies: l'Ouest américain se prépare à «un nombre considérable de morts»

Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leurs maisons face à la propagation très rapide des incendies qui ravagent la côte ouest des Etats-Unis.

Les gouvernements de l’Etat de Washington, de l'Oregon et de la Californie tentent visiblement de préparer l'opinion publique. Alors que les incendies qui ravagent l'Ouest américain empêchent toujours pompiers et secouristes d'accéder à de vastes zones en proie aux flammes, les autorités disent craindre le pire.

« Nous nous préparons à un nombre considérable de morts, en nous fondant sur ce que nous savons du nombre de bâtiments détruits », a déclaré vendredi Andrew Phelps, directeur des services de gestion des urgences de l'Oregon. Pour l'heure, au moins 16 personnes sont mortes et plusieurs douzaines portées disparues.

1,2 million d'hectares ravagés en Californie

Plus de 20 000 pompiers se battent depuis des semaines contre des brasiers sans précédent : 250 000 hectares ont brûlé dans l'Etat de Washington, 400 000 dans l'Oregon où des centaines de milliers d'habitants ont dû fuir l’avancée des flammes. Les feux de forêt en Californie, où Donald Trump a prévu de se rendre ce lundi, ont consumé 1,2 million d'hectares. Un record. Dans le nord-ouest de l'Etat, l'incendie baptisé August Complex Fire, et qui réunit 37 feux, est officiellement devenu le plus étendu de l'histoire américaine.

La saison des incendies, qui se prolonge fréquemment jusqu'à fin novembre, est pourtant encore loin d'être terminée. Pour ce week-end, les pompiers espèrent au moins pouvoir compter sur une météo plus fraîche et humide pour leur apporter un court répit.

