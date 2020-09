Paraguay: l'ancien vice-président Oscar Denis Sanchez enlevé par la guérilla

Oscar Denis Sanchez a disparu ce mercredi 9 septembre dans une localité proche de la frontière avec le Brésil. Les autorités estiment qu'il a été enlevé par une guérilla. Le président paraguayen demande l'aide des États-Unis et des pays latino-américains pour le retrouver.

Le pick-up d'Oscar Denis Sanchez a été retrouvé abandonné, portes-ouvertes, sur la route qui mène à son ranch. À l'intérieur, selon les autorités, des tracts d'une faction de la guérilla EPP, l'Armée du peuple paraguayen, et une double revendication d'enlèvement.

L'ancien vice-président de 74 ans a disparu en même temps que son secrétaire particulier. Sa famille a enregistré des vidéos pour expliquer aux ravisseurs présumés qu'il était diabétique et souffrait d'hypertension. Elle a aussi envoyé la liste des médicaments qu'il devait prendre chaque jour.

Plus d'une dizaine d'enlèvements et une cinquantaine d'homicides sont attribués à cette guérilla active depuis une dizaine d'années dans cette région pauvre du Paraguay. Une zone frontalière avec le Brésil, en proie au trafic de drogue et à la contrebande.

Une aide colombienne

Le président paraguayen Mario Abdo Benitez dit d'ailleurs s'être entretenu avec son homologue brésilien, Jair Bolsonaro. Il a également demandé l'aide des États-Unis et de la Colombie. Un avion présidentiel est allé chercher à Bogota des experts de la police colombienne, sans plus de précision.

La Colombie est en tout cas, selon le quotidien paraguayen ABC, « le pays qui a fourni le plus d'aide au Paraguay ces dernières années, principalement dans son combat contre les groupes armés ».

