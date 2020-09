Incendies dans l'Ouest américain: Donald Trump se rendra sur place lundi

Le président Donald Trump a fait savoir qu'il se rendrait lundi 13 septembre en Californie pour prendre la mesure des incendies qui ravagent tout l'Ouest américain. Le bilan s'élève à 27 morts cet été et plus de deux millions d'hectares brûlés depuis le début de l'année.

Donald Trump doit rencontrer ce lundi des responsables des services d'urgence, en première ligne pour combattre des feux qui ont déjà calciné 1,2 million d'hectares en Californie cette année, un record. Si l'on ajoute la végétation brûlée dans l'Oregon et l'État de Washington, les incendies de forêt ont consumé plus de deux millions d'hectares, alors que la saison des feux ne s'achève en théorie qu'en novembre. Avec Portland, San Francisco et Seattle figuraient parmi les villes aux taux de pollution les plus élevés du monde ce samedi, selon le classement établi par la société IQAir.

400 000 hectares en cendres dans l'Oregon

Sur place, les autorités se préparaient au pire une fois que les secours auront pu retourner dans des zones encore inaccessibles. Au total, au moins 19 victimes ont été recensées cette semaine dans les trois États de la côte ouest touchés, mais il était encore impossible d'évaluer l'étendue réelle des destructions.

Plus de 400 000 hectares sont partis en cendres dans l'Oregon, où sept morts ont été recensés cette semaine. Les secours sont sans nouvelles de dizaines d'autres personnes. Les zones menacées concernent 500 000 habitants au total dans cet État, et un peu plus de 40 000 personnes avaient effectivement été évacuées vendredi à la mi-journée.

Le changement climatique en cause

Dans la Californie voisine, le bilan de la semaine est passé ce samedi à onze victimes des flammes, dont neuf dans le seul comté de Butte, encore traumatisé par le souvenir des incendies de novembre 2018 qui avaient fait 86 morts et réduit en cendres la ville de Paradise. Huit personnes avaient déjà trouvé la mort dans les incendies en août.

Pour les autorités locales comme pour de nombreux experts, l'ampleur de ces feux de forêt, qui s'étendent du Canada au Mexique, est indubitablement liée au changement climatique, qui aggrave une sécheresse chronique et provoque des conditions météorologiques extrêmes. C'est aussi l'avis de Joe Biden, l'adversaire démocrate du président Trump dans l'élection présidentielle de novembre, qui a dénoncé samedi « une menace existentielle ».

