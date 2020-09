Coronavirus aux États-Unis: la ville de New York emploie des «agents de quarantaine»

La ville de New York a embauché 3 000 agents de quarantaine. Ici, le Dr Demeter Daskalakis, commissaire adjoint à la Santé de la ville de New York.

Traumatisé par la pandémie de Covid-19, l’État de New York reprend son activité par phases, mais sous haute surveillance de ses frontières. Les voyageurs revenant de l’étranger, mais aussi de 33 autres États américains, sont soumis à une quarantaine stricte à domicile de 14 jours. La ville de New York a même embauché des agents de quarantaine.

De notre correspondante à New York, Carrie Nooten

« Bonjour, je suis Gustavo de l’équipe Covid-19 de la ville de New York. Je vous appelle pour savoir comment se passe votre quarantaine. »

Une fois arrivés à New York, vous recevez ce genre d’appel tous les jours, pendant deux semaines. Un agent de la ville s’assure que vous ne développez pas de symptômes, que vous n’avez pas besoin d’une livraison de courses ou de plats préparés, ou même d’une chambre d’hôtel gratuite si vous pensez mettre en danger les autres occupants de votre foyer. Et surtout, il vous rappelle l’interdiction de bouger de chez vous, sous peine d’une amende de 10 000 dollars, soit 8 500 euros !

« On détecte tôt »

La métropole américaine a embauché 3 000 agents pour contacter quotidiennement les confinés temporaires et les aider à gérer cette période. Après avoir perdu son emploi en ressources humaines, Julietta Garcia, 51 ans, a postulé au pied levé comme enquêtrice quarantaine. Elle a reçu un ordinateur portable et une formation, le tout à distance.« On a reçu 40-45 heures de formation. J’ai été impressionnée par la bonne organisation, venant d’une bureaucratie ! », estime-t-elle.

New York recueille les coordonnées des voyageurs à leur descente de l’avion, ou par les plaques minéralogiques lors des passages aux péages de l’État. Julietta passe ainsi une centaine d’appels par jour, et pour elle, c’est efficace : « On a aidé beaucoup de gens ! On les détecte tôt, du coup, ils ont accès à un traitement vite et se remettent entièrement. »

La Géorgie et la Floride, particulièrement touchés par la pandémie, songent à s’inspirer de New York et mettre en place un système similaire dans leur État.

