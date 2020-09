Incendies dans l’Ouest américain: l’Oregon continue de brûler et d’étouffer

La pancarte d'un motel ravagé par les flammes à Gates, à l'est de Salem, dans l'Oregon, le 13 septembre 2020.

Le président Donald Trump est attendu ce lundi en Californie, à l'instar de la démocrate Kamala Haris, colistière de Joe Biden pour la présidentielle du 3 novembre. Comme tout l’ouest des États-Unis, l’Oregon est ravagé par les flammes. Ces incendies monstres plongent cet État du Nord-Ouest sous une épaisse fumée blanche, qui rend l’air irrespirable.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial dans l’Oregon, Éric de Salve

Toute la côte ouest est recouverte de cette impressionnante couche de fumée. Une ambiance apocalyptique et un air difficilement respirable déjà à San Francisco, d'où nous avons décollé ce dimanche matin. Mais c’est encore pire à Portland, où les fumées perturbent aussi le trafic aérien. Plusieurs vols ont été annulés.

Quand nous avons décollé, notre pilote nous a d’abord prévenu qu’il risquait de faire demi-tour en raison du manque de visibilité, et dès la descente sur Portland l’odeur de brûlé, des feux de forêts est entrée jusque dans la cabine de l’appareil. Dans le cockpit, pas la moindre visibilité jusqu’aux toutes dernières minutes avant l’atterrissage.

Taux de pollution élevé

Au sol, Portland, 600 000 habitants, est plongée dans cette fumée depuis une semaine. Il est difficile de voir quoi que ce soit à plus de 300 mètres. Plus au Sud, à Salem, la capitale de l’Oregon, affiche les taux de pollution les plus élevés de la planète. Un air qualifié de très mauvais pour la santé par les autorités qui invitent les habitants à ne pas sortir.

Imaginez, c’est une superficie de la taille de Los Angeles qui a brûlé ici. 500 000 personnes soit 10 % de la population vivent avec le risque d’une évacuation, et des dizaines de personnes sont portées disparues. Il y a 22 morts déjà dans ces incendies rien qu’en Oregon, un État qui n’a jamais vécu pareille situation et qui s’attend à un bilan humain beaucoup plus lourd encore.

Ces incendies relancent le débat sur le réchauffement climatique. Le président américain a mis en cause la gestion des forêts par les responsables locaux démocrates des États touchés par les flammes. Des démocrates qui accusent Donald Trump de se voiler la face en niant les effets du réchauffement climatique.

►À lire aussi : Incendies aux États-Unis: un demi-million de personnes évacuées dans l'Oregon

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne